Жаркая ночь в РФ: что оказалось под ударом

2 января неопознанные дроны атаковали Самарскую область России. Под ударом мог оказаться НПЗ.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

В местных пабликах говорилось, что ночью 2 января над городом Новокуйбышевск в Самарской области прогремели взрывы, в одном из районов заметили пожар. ПВО сбило несколько целей.

Местные жители заявили, что проснулись от громких взрывов около 1:30, всего было слышно более 10 мощных взрывов. Также очевидцы сообщают о ярких вспышках в небе.

Мониторинговые каналы писали, что под атакой могли быть два НПЗ: Новокуйбышевский и Куйбышевский.

Читайте также на портале "Комментарии" — неопознанные дроны атаковали порт Темрюка в Краснодарском крае России, в результате чего произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 12 декабря беспилотники атаковали российский город Ярославль, расположенный к северо-востоку от Москвы в более чем 700 километрах от государственной границы с Украиной. В результате удара вспыхнул пожар на территории местного нефтеперерабатывающего завода.

Ранее "Комментарии" писали – в ночь на 11 декабря неопознанные беспилотники атаковали российский город Великий Новгород. По предварительным данным, под удар попал химический завод, на территории которого вспыхнул пожар. В соцсетях появились видео, на которых видно сильный пожар и зарево над промышленным объектом. Сообщалось, что целью атаки, с большой вероятностью, стал химический завод "Акрон".



