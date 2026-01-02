Спекотна ніч у РФ: що виявилося під ударом

2 січня невідомі дрони атакували Самарську область Росії. Під ударом міг опинитися НПЗ.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

У місцевих пабліках йшлося про те, що вночі 2 січня над містом Новокуйбишевськ у Самарській області прогриміли вибухи, в одному з районів помітили пожежу. ППО збило кілька цілей.

Місцеві жителі заявили, що прокинулися від гучних вибухів близько 1:30, всього було чути понад десять потужних вибухів. Також очевидці повідомляють про яскраві спалахи в небі.

Моніторингові канали писали, що під атакою могли бути два НПЗ: Новокуйбишевський та Куйбишевський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — невідомі дрони атакували порт Темрюка в Краснодарському краї Росії, внаслідок чого сталося загоряння двох резервуарів із нафтопродуктами.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на 12 грудня безпілотники атакували російське місто Ярославль, розташоване на північний схід від Москви за більш ніж 700 кілометрів від державного кордону з Україною. Внаслідок удару спалахнула пожежа на території місцевого нафтопереробного заводу.

Раніше "Коментарі" писали – у ніч проти 11 грудня невідомі безпілотники атакували російське місто Великий Новгород. За попередніми даними, під удар потрапив хімічний завод, на території якого спалахнула пожежа. У соцмережах з'явилися відео, на яких видно сильну пожежу та заграву над промисловим об'єктом. Повідомлялося, що метою атаки, з ймовірністю, став хімічний завод "Акрон".



