В Кремле заявили, что выступление российского диктатора Владимира Путина во время парада 9 мая в Москве станет ключевым событием, которого "ожидает весь мир". Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя подготовку РФ к празднованию одного из главных праздников России.

Российский диктатор Владимир Путин.

Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину рассказал о выступлении Путина на 9 мая. По словам Пескова, обращение российского диктатора якобы традиционно имеет большое международное значение.

"Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на Параде", — сказал Песков и добавил, что выступление главы российского государства "всегда ждет весь мир, оправдано ждет".

Что касается графика Путина на 9 мая, то представитель Кремля утверждает, что Путин проведет ряд встреч с гостями, которые приедут на парад в Москву.

"Будет напряженным рабочим днем. Будут двусторонние встречи с гостями, которые будут с нами", – сказал представитель Путина.

Нынешний парад на Красной площади состоится в измененном формате. В Кремле объясняют это соображениями безопасности из-за войны против Украины. Мероприятие планируется провести без демонстрации военной техники.

