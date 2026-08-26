Российская пропагандистская машина запустила очередную информационную кампанию с целью легитимизации будущих обстрелов мирных городов Украины. На этот раз поводом к агрессивной риторике стал инцидент на временно оккупированной территории Луганской области, где под удар попал пассажирский транспорт.

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"В разгар дня неонацисты ударили по рейсовому автобусу "Лисичанск – Стаханов", — обвинил украинскую сторону назначенный Кремлем главарь террористической "ЛНР" Леонид Пасечник, сразу использовав традиционные пропагандистские штампы.

По его словам, транспортное средство двигалось по автодороге Золотое – Первомайск, а внутри находились 15 пассажиров. Оккупационный ставленник добавил, что в результате инцидента восемь граждан скончались мгновенно на месте происшествия.

Также коллаборант отчитался о состоянии других людей, оказавшихся в эпицентре взрыва, пытаясь максимально эмоционально окрасить сообщение.

"Двадцатилетнюю девушку экстренно доставили в реанимацию, – заявил Пасечник, комментируя безуспешные попытки медиков спасти пострадавшую, – врачи боролись за ее жизнь, но спасти не удалось".

Российский ставленник уточнил, что мать покойной девушки получила ранения, а еще одну 18-летнюю пассажирку пришлось госпитализировать. В то же время водитель и трое других пассажиров отделались более легкими повреждениями и после оказания помощи были отпущены на амбулаторное лечение. Таким образом, общее количество жертв, по версии окупантов, возросло до девяти человек.

Военные аналитики и медиаэксперты обращают внимание на то, что подобные инциденты молниеносно подхватывают российские медиа с четко определенной целью. Российская Федерация регулярно использует такие трагедии на захваченных территориях как циничное информационное алиби. Кремлю необходимо продемонстрировать внутренней аудитории и международному сообществу "гуманитарную" причину для очередных терактов против гражданской инфраструктуры Украины.

Врагу важно сместить фокус с реальных успешных ударов ВСУ по логистическим узлам вроде складов компаний Wildberries или Ozon, используемых для обеспечения армии РФ. Пропаганда искусственно создает миф об "актах мести за гражданских", чтобы иметь формальное оправдание для массированного ракетного террора против украинцев.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 29 июля Мария Захарова сообщала также об "ударах по автобусам", после чего уже 30 июля оккупанты массированно обстреляли баллистикой Украину, от ударов корейскими ракетами на Днепропетровщине погибла многодетная семья.