Чекай нових ударів «відплати»: Кремль повідомляє про обстріл автобуса в «ЛНР»

Російська пропагандистська машина запустила чергову інформаційну кампанію з метою легітимізації майбутніх ракетних обстрілів мирних міст України. Цього разу приводом для агресивної риторики став інцидент на тимчасово окупованій території Луганської області, де під удар потрапив пасажирський транспорт.

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"В розгар дня неонацисти прицільно ударили по рейсовому автобусу "Лисичанск – Стаханов", — звинуватив українську сторону призначений Кремлем ватажок терористичної "ЛНР" Леонід Пасічник, одразу використавши традиційні пропагандистські штампи.

За його словами, транспортний засіб рухався автошляхом Золоте – Первомайськ, а всередині перебували 15 пасажирів. Окупаційний ставленик додав, що внаслідок інциденту вісім громадян померли миттєво на місці події.

Також колаборант відзвітував про стан інших людей, які опинилися в епіцентрі вибуху, намагаючись максимально емоційно забарвити повідомлення.

"Двадцятирічну дівчину екстрено доставили в реанімацію, — заявив Пасічник, коментуючи безуспішні спроби медиків урятувати постраждалу, — лікарі боролися за її життя, але врятувати не вдалося".

Російський ставленик уточнив, що матір покійної дівчини отримала поранення, а ще одну 18-річну пасажирку довелося шпиталізувати. Водночас водій та троє інших пасажирів відбулися легшими ушкодженнями й після надання допомоги були відпущені на амбулаторне лікування. Таким чином, загальна кількість жертв, за версією окупантів, зросла до дев'яти осіб.

Військові аналітики та медіаексперти звертають увагу на те, що подібні інциденти блискавично підхоплюються російськими медіа з чітко визначеною метою. Російська Федерація регулярно використовує такі трагедії на захоплених територіях як цинічне інформаційне алібі. Кремлю вкрай необхідно продемонструвати внутрішній аудиторії та міжнародній спільноті "гуманітарну" причину для чергових терактів проти цивільної інфраструктури України.

Ворогу важливо змістити фокус із реальних успішних ударів ЗСУ по логістичних вузлах на кшталт складів компаній Wildberries чи Ozon, які використовуються для забезпечення армії РФ. Натомість пропаганда штучно створює міф про "акти помсти за цивільних", щоб мати формальне виправдання для масованого ракетного терору проти українців.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 29 липня Марія Захарова повідомляла також про "удари по автобусах", після чого вже 30 липня окупанти масовано обстріляли балістикою Україну, від ударів корейськими ракетами на Дніпропетровщині загинула багатодітна родина.