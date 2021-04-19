Железный занавес: в Госдуме РФ прокомментировали вероятное усиление санкций

Мировое сообщество активно противостоит российской агрессии против Украины. Многие иностранные правительства открыто высказывают свою обеспокоенность и недовольство, а также вводят экономические ограничения против РФ. Однако, по словам депутата российской Госдумы Руслана Бальбека, ничто не сможет повлиять на курс их страны, пишет "РИА Новости".



Руслан Бальбек о санкциях против РФ. Фото из открытых источников

Бальбек считает, что никакие анонсы дополнительных санкций не смогут изменить политические решения, принимаемые правительством России. При этом политик признает, что экономика страны весьма страдает от установленных на Западе ограничений.

По мнению Бальбека, что Евросоюз, что США начали "открытый конфликт" с Россией уже давно. Поэтому даже представленный руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой план введения дополнительных санкционных пакетов против РФ не является чем-то новым.

Также Руслан Бальбек заявил, что западные страны жаждут "заслониться" от России "железным занавесом", о чем непрозрачно намекают в последнее время. Однако политик уверен, что правительство РФ останется на прежних позициях и будет бороться за национальную безопасность и в дальнейшем.

Тем временем в Европе действительно активизировались антироссийские взгляды. Напомним, "Комментарии" сообщали, что в Праге под стенами посольства РФ установили необычную статую — с голым Путиным.

Через несколько дней стало известно о том, что из Чехии "выдворяют" почти два десятка российских дипломатов. О причинах такого поступка и оценке экспертов можно прочесть в нашем материале.

К слову, также на портале мы сообщали, из-за чего украинское правительство "выставляет" за пределы страны российского дипломата.



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