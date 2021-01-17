Жена Навального рассказала о его задержании: что известно (ВИДЕО)



















В воскресенье, 17 января, в российском международном аэропорту "Шереметьево" был задержан 44-летний оппозиционер Алексей Навальный. Он прибыл вместе с супругой Юлией домой после лечения в берлинской клинике "Шарите". Жена оппозиционера прокомментировали его задержание.

Навальная рассказала о задержании своего мужа / МБХ медиа

"Они настолько боятся Алексея, что парализовали практически все полеты сегодня вечером в Москве, подвели столько людей просто из-за человека, который прилетел на свою родину", — сказала Навальная.

Также Юлия отметила, что ни она, ни ее муж никого не боятся и поблагодарила всех за поддержку.

Известно, что самолет, на борту которого находился Алексей Навальный, должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", и за несколько часов до его прилета, в здании начали собираться представители прессы, а также сторонники и противники политика. Но за несколько минут до посадки, ожидающим объявили, что "Внуково" закрывается для посадки самолетов по техническим причинам. В связи с этим самолет Навального был направлен в "Шереметьево".

Оппозиционер признался, что очень рад вернуться домой и это его лучший день. Но, когда он проходил паспортный контроль, его задержали силовики. Алексея Навального должны доставить в СИЗО для избрания меры пресечения. Известно, что в конце декабря против него возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что политик Алексей Навальный с августа 2020 года находился в Германии, где восстанавливался после отравления химическим оружием "Новичок". По словам оппозиционера, выход из комы и лечение обошлось ему в 49 тысяч евро.

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