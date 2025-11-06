Известная российская фигуристка Камила Валиева готовится вернуться на лед. Спортсменка, находящаяся под покровительством российского диктатора Владимира Путина, недавно приняла участие в ледовом шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки — супруги пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Камила Валиева (фото из открытых источников)

1 ноября Валиева выступила в постановке Навки "Лебединое озеро", где исполнила роль Одилии (Черного лебедя). После ее выступления Навка пожелала Камили успеха, заявив, что вся Россия поддерживает фигуристку в исполнении ее мечтаний, передает ТАСС.

"Камилочка — ты невероятный талант. Мы все тебе желаем успехов, удачи. Здесь с нами Светлана Соколовская, у которой тренируется Камила. Мы желаем им, замечательной команде, успехов, и чтобы Камила осуществила ту мечту, которую она метила всю жизнь. Выходит, вместе с ней к этой мечте идет вся наша страна".

Камила Валиева стала известна во всем мире из-за громкого допинг-скандала, разразившегося во время Олимпийских игр в Пекине. В ее организме было обнаружено запрещенное вещество – триметазидин. После нескольких лет судебных разбирательств спортсменку официально признали виновной в нарушении антидопинговых правил, из-за чего Россия потеряла "золото" в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Следует отметить, что срок дисквалификации Валиевой завершится в декабре 2025 года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что супруга Пескова призналась, что спаила российскую актрису, которая умерла от рака, перед смертью. В конце мая актриса Анастасия Заворотнюк скончалась после длительной борьбы с агрессивной формой онкологии, продолжавшейся с 2019 года. Ее семья тщательно скрывала состояние здоровья артистки от посторонних глаз в течение пяти лет, но после ее смерти некоторые детали стали известны.

Один из таких случаев раскрыла фигуристка и поддержка путинского режима Татьяна Навка, коллега мужа Заворотнюк, Петра Чернышева. В интервью для российских СМИ она призналась, что нарушила рекомендации врачей и давала Заворотнюку вино по ее просьбе, даже когда актриса уже была лежачей больной.

После смерти актрисы во время поминального обеда Петр Чернышев решил провести церемонию без алкоголя. Навка возразила против этого, заявив, что Настя была бы против такого решения.

