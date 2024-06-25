Жена Пескова призналась, что спаивала умершую от рака российскую актрису перед смертью

В конце мая актриса Анастасия Заворотнюк скончалась после длительной борьбы с агрессивной формой онкологии, продолжавшейся с 2019 года. Ее семья тщательно скрывала состояние здоровья артистки от посторонних глаз в течение пяти лет, но после ее смерти некоторые детали стали известны.

Татьяна Навка (фото из открытых источников)

Один из таких случаев раскрыла фигуристка и поддержка путинского режима Татьяна Навка, коллега мужа Заворотнюк, Петра Чернышева. В интервью для российских СМИ она призналась, что нарушила рекомендации врачей и давала Заворотнюку вино по ее просьбе, даже когда актриса уже была лежачей больной.

"Последний год Настя уже лежала и не вставала... А поскольку Настюха любила компании, подружек, тусовки, она нам говорила: 'Девушки, я вас умоляю, принесите мне бокал красного вина'", — рассказала Навка. Она также отметила, что обманом вывела Петра Чернышева из палаты, чтобы напоить Анастасию вином.

После смерти актрисы во время поминального обеда Петр Чернышев решил провести церемонию без алкоголя. Навка возразила против этого, заявив, что Настя была бы против такого решения.

"После кладбища было прощание, и Петр вдруг решил, что никто не будет поднимать бокалы. И я говорю: 'Петр, почему?' Он говорит: 'Ну, мы уже пять лет не пьем...' Я говорю: 'Ну это ты не пьешь, а Настюха-то пила с нами.' Я говорю: 'Она будет недовольна, если мы за нее не поднимем бокал. И он согласился, — рассказала Навка. Она добавила, что на поминальном обеде вспоминали веселые моменты, связанные с Анастасией, и даже смеялись, создавая атмосферу, будто празднуют ее день рождения, а не прощаются с ней. В конце Чернышев поблагодарил за созданную атмосферу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дети умершей от рака российской актрисы могут выгнать из дома ее мужа