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Жене Пескова "натыкали" в Сети за теракт в "Крокусе"

Чемпионка Олимпиады в Турине-2006 Татьяна Навка у себя в Instagram разместила пост, посвященный теракту в "Крокус Сити Холи"

сегодня, 20:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Экс-олимпийская чемпионка по фигурному катанию сейчас — жена пресс-секретаря хозяина Кремля Владимира Путина Татьяна Навка написала на своей странице в Instagram скорбное сообщение, посвященное событиям во время теракта в подмосковном зале "Крокус Сити Холл".

Жене Пескова "натыкали" в Сети за теракт в "Крокусе"

Татьяна Навка (фото из открытых источников)

48-летняя спортсменка (Навка родилась в Днепропетровске, ныне Днепр – ред.) выставила фото с изображением торгового центра в Подмосковье, где произошли массовые убийства, и добавила, что это "страшная трагедия, в которую сложно поверить"."

В комментариях россияне начали вспоминать за то, что она ни словом не обмолвилась о военных преступлениях российских захватнических войск на территории Украины и не упоминает об огромных жертвах во время войны.

"Приблизительно такое количество жертв Украине приносит каждая российская бомбардировка, случающаяся по несколько раз в неделю", "А из-за действий в Украине не скучаете? Здесь ничего страшного вообще не произошло?", "А что произошло? Что-то страшное? Так посмотрите сколько могил в Украине", "Навка, а по Украине не скучаешь? Каждый божий день сотни погибших от всякого вида ракет, разбито пол страны!", "Страна в крови... Вы там ослепли? Надеюсь прозреете, но поздно будет", — возмущаются комментаторы в Сети.

Жене Пескова ”натыкали” в Сети за теракт в ”Крокусе” - фото 2
Жене Пескова ”натыкали” в Сети за теракт в ”Крокусе” - фото 3

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что жена Пескова начала продвигать кремлевские нарративы . Жена спикера Кремля Дмитрия Пескова, это эксфигуристка из РФ со скандальной репутацией, испортившая ее не спортивными достижениями, Татьяна Навка тоже внесла свою лепту, чтобы продвинуть кремлевские нарративы. Бывшая спортсменка согласилась на интервью кремлевским изданиям. Но ответы ее переполнены пропагандистскими тезисами.



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