Жене Пескова "натыкали" в Сети за теракт в "Крокусе"

Экс-олимпийская чемпионка по фигурному катанию сейчас — жена пресс-секретаря хозяина Кремля Владимира Путина Татьяна Навка написала на своей странице в Instagram скорбное сообщение, посвященное событиям во время теракта в подмосковном зале "Крокус Сити Холл".

Татьяна Навка (фото из открытых источников)

48-летняя спортсменка (Навка родилась в Днепропетровске, ныне Днепр – ред.) выставила фото с изображением торгового центра в Подмосковье, где произошли массовые убийства, и добавила, что это "страшная трагедия, в которую сложно поверить"."

В комментариях россияне начали вспоминать за то, что она ни словом не обмолвилась о военных преступлениях российских захватнических войск на территории Украины и не упоминает об огромных жертвах во время войны.

"Приблизительно такое количество жертв Украине приносит каждая российская бомбардировка, случающаяся по несколько раз в неделю", "А из-за действий в Украине не скучаете? Здесь ничего страшного вообще не произошло?", "А что произошло? Что-то страшное? Так посмотрите сколько могил в Украине", "Навка, а по Украине не скучаешь? Каждый божий день сотни погибших от всякого вида ракет, разбито пол страны!", "Страна в крови... Вы там ослепли? Надеюсь прозреете, но поздно будет", — возмущаются комментаторы в Сети.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что жена Пескова начала продвигать кремлевские нарративы . Жена спикера Кремля Дмитрия Пескова, это эксфигуристка из РФ со скандальной репутацией, испортившая ее не спортивными достижениями, Татьяна Навка тоже внесла свою лепту, чтобы продвинуть кремлевские нарративы. Бывшая спортсменка согласилась на интервью кремлевским изданиям. Но ответы ее переполнены пропагандистскими тезисами.