Женщина оскорбила Путина и российских военных: ее жестоко убили на глазах у дочери

Вернувшийся с войны в Украине россиянин Иван Полунин жестоко убил 48-летнюю мать своей дочери. Убийство произошло после ссоры, в ходе которой женщина якобы оскорбила военных РФ и российского диктатора Владимира Путина.



Иван Полунин. Фото из открытых источников

41-летний Полунин отбывая наказание за преступления, связанные с наркотиками, заключил контракт с Минобороны РФ и после года войны в Украине получил помилование от Путина. Вернувшись в Россию в начале 2024 года, он пытался наладить отношения с 13-летней дочерью, которую не видел с рождения из-за заключения. Однако мать ребенка выступала против общения с бывшим осужденным, считая его опасным.

В феврале 2024 Полунин забрал дочь из села Сасыколи и привез ее на съемную квартиру в Астрахани. Там женщина нашла ребенка и начала ссориться с Полуниным.

На судье Полунин заявил, что женщина "оскорбила" российских военных и Путина. По его словам, она указала, что имеет украинское происхождение и родственников в Украине, которых убивают русские солдаты. Однако Полунин убеждал, что россияне "защищают родину от агрессии Запада" и добавил, что слова женщины его спровоцировали.

Полунин нанес несколько ударов ножом по женщине, после чего накрыл тело пледом и отвез дочь в гостиницу, объяснив ей, что мать якобы "уехала в Америку". Позже он вернулся в квартиру, расчленил тело и спрятал части у магазина, а еще часть выбросил в мусорный бак. На судье 13-летняя девочка рассказала, что слышала крики, звуки ударов и видела труп матери на полу, однако боялась что-то сказать, потому слушала Полунина.

Иван Полунин признал свою вину в суде и получил 9,5 лет тюрьмы. Его участие в войне против Украины считали смягчающим обстоятельством для вынесения приговора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россиянин на курорте в Турции молотком убил своих родителей.

Также "Комментарии" писали о том, что женщина задонатила 52 доллара на помощь Украине и получила 12 лет тюрьмы в РФ.