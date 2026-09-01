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Жертва искусственного интеллекта: зачем Путин придумал басню о косатках, которые едят медведей

«Разрывают как мелочь»: Путин переврал законы природы перед учителями и стал посмешищем в сети

1 сентября 2026, 15:51
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Недилько Ксения

Российский диктатор Владимир Путин опозорился перед учителями, заявив, что косатки стаями охотятся на белых медведей и разрывают их. Свою вымышленную "пищевую цепочку" он предложил преподавать детям в школах, чтобы те понимали причины войны против Украины. По мнению ученых и журналистов, глава Кремля, вероятно, стал жертвой фейкового видео, сгенерированного искусственным интеллектом.

Жертва искусственного интеллекта: зачем Путин придумал басню о косатках, которые едят медведей

Фото, созданное искусственным интеллектом

Очередная попытка российского лидера Владимира Путина подвести "естественное" обоснование под агрессию против Украины обернулась громким конфузом. Во время выступления на встрече с педагогами диктатор призвал рассказывать школьникам вымышленные истории о жестокости в животном мире, связав это с геополитикой.

"Косатки едят белых медведей как мелочь, — говорит Путин. — Вот такая пищевая цепочка. Об этом нужно рассказывать детям — чтобы понимали, в каком мире живут и почему мы проводим "СВО"".

Однако приведенная главой Кремля аргументация оказалась совершенно оторванной от реальности. Профильные специалисты мгновенно опровергли псевдонаучные тезисы главы РФ, отметив, что в реальной дикой природе подобных пищевых привычек у морских млекопитающих нет.

"При этом ученые утверждают, что косатки не питаются медведями, — отмечает в своем материале "Радио Свобода". — В сети действительно можно найти подобные видео — но все они сгенерированы ИИ".

Таким образом, российский диктатор в очередной раз попытался оправдать войну против Украины "законами природы", хотя на самом деле и их по привычке перевратил. Он на полном серьезе заверил учителей, что хищники стаями терзают полярных медведей, и посоветовал подавать эту откровенную басню детям непосредственно на уроках.

Этот биологический ляп главы Кремля вызвал волну смеха в информационном пространстве. Хищные морские млекопитающие моментально превратились в героев сотен сатирических фотолягушек, а над вымышленной экосистемой диктатора сейчас откровенно иронизируют даже российские пропагандисты и z-блоггеры.

Жертва искусственного интеллекта: зачем Путин придумал басню о косатках, которые едят медведей - фото 2
Жертва искусственного интеллекта: зачем Путин придумал басню о косатках, которые едят медведей - фото 2
Жертва искусственного интеллекта: зачем Путин придумал басню о косатках, которые едят медведей - фото 2
Жертва искусственного интеллекта: зачем Путин придумал басню о косатках, которые едят медведей - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский диктатор Владимир Путин в четвертый раз с начала полномасштабной войны расширил штат центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО). Именно эта структура отвечает за безопасность главы Кремля и других чиновников РФ.



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