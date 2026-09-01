Жертва искусственного интеллекта: зачем Путин придумал басню о косатках, которые едят медведей

Российский диктатор Владимир Путин опозорился перед учителями, заявив, что косатки стаями охотятся на белых медведей и разрывают их. Свою вымышленную "пищевую цепочку" он предложил преподавать детям в школах, чтобы те понимали причины войны против Украины. По мнению ученых и журналистов, глава Кремля, вероятно, стал жертвой фейкового видео, сгенерированного искусственным интеллектом.

Фото, созданное искусственным интеллектом

Очередная попытка российского лидера Владимира Путина подвести "естественное" обоснование под агрессию против Украины обернулась громким конфузом. Во время выступления на встрече с педагогами диктатор призвал рассказывать школьникам вымышленные истории о жестокости в животном мире, связав это с геополитикой.

"Косатки едят белых медведей как мелочь, — говорит Путин . — Вот такая пищевая цепочка. Об этом нужно рассказывать детям — чтобы понимали, в каком мире живут и почему мы проводим "СВО"".

Однако приведенная главой Кремля аргументация оказалась совершенно оторванной от реальности. Профильные специалисты мгновенно опровергли псевдонаучные тезисы главы РФ, отметив, что в реальной дикой природе подобных пищевых привычек у морских млекопитающих нет.

"При этом ученые утверждают, что косатки не питаются медведями, — отмечает в своем материале "Радио Свобода". — В сети действительно можно найти подобные видео — но все они сгенерированы ИИ".

Таким образом, российский диктатор в очередной раз попытался оправдать войну против Украины "законами природы", хотя на самом деле и их по привычке перевратил. Он на полном серьезе заверил учителей, что хищники стаями терзают полярных медведей, и посоветовал подавать эту откровенную басню детям непосредственно на уроках.

Этот биологический ляп главы Кремля вызвал волну смеха в информационном пространстве. Хищные морские млекопитающие моментально превратились в героев сотен сатирических фотолягушек, а над вымышленной экосистемой диктатора сейчас откровенно иронизируют даже российские пропагандисты и z-блоггеры.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский диктатор Владимир Путин в четвертый раз с начала полномасштабной войны расширил штат центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО). Именно эта структура отвечает за безопасность главы Кремля и других чиновников РФ.