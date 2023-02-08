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"Жесткий бумеранг" Кремля по Америке: почему гражданам США запрещен въезд в РФ

Губернаторам и отдельным представителям американских штатов запрещен въезд в РФ

сегодня, 20:01
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Автор:

Лиля Воробьева

Власти РФ запретили въезд в страну 77 гражданам Соединенных Штатов, поддержавшим Украину во время военного вторжения на ее территорию российских захватчиков. В дипломатическом ведомстве, которое возглавляет Лавров, это называют "жестким бумерангом".

"Жесткий бумеранг" Кремля по Америке: почему гражданам США запрещен въезд в РФ

РФ ввела санкции против граждан США (фото из открытых источников)

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на пропагандистские российские СМИ.


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В списке, состоящем из 77 граждан Соединенных Штатов, которым теперь запрещено посещать Россию, есть "губернаторы и отдельные представители штатов". Их имена российские СМИ не называют.

Еще представители российского МИД жалуются по поводу санкций, которые, как ранее утверждали российские пропагандисты, "только полезны РФ".

"Любые враждебные действия против России, включая раскрутку санкционной спирали, получат отпор и ударят бумерангом по самим США", — заявляют представители ведомства Лаврова.

К слову, представители правительства Великобритании ввели новые санкции против РФ. Они коснулись предприятий, занимающихся поставками военного оборудования, еще направлены против определенных физических лиц и одной организации, оказывающей поддержку финансами властям кремлевских элит.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Британия ввела санкции против еще одной любовницы Путина: кто она. Великобритания ввела санкции в отношении гражданки РФ Светланы Кривоногих. Как пишут независимые российские медиа, женщина является бывшей любовницей российского президента Владимира Путина и родила от него дочь Елизавета. Представители британского правительства обнародовали сообщения. где утверждают, что упомянутая россиянка попала в санкционный список, как акционер банка "Россия" и еще одной компании РФ — "Национальная Медиа Группа".   

 
 



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Источник: https://tsn.ua/svit/u-rosiyi-udarili-zhorstkim-bumerangom-po-ssha-zaboronili-77-amerikancyam-v-yizd-2260930.html
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