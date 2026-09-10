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Жесткий демарш Пекина: Си Цзиньпин показательно отказал Путину на БРИКС

Си Цзиньпин не планирует отдельную встречу с Путиным на саммите БРИКС в Нью-Дели. В Кремле допускают краткий разговор лидеров.

10 сентября 2026, 21:50
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Slava Kot

Глава КНР Си Цзиньпин не будет проводить отдельную двустороннюю встречу с российским диктатором Владимиром Путиным во время саммита БРИКС в Нью-Дели. Об этом заявили в Кремле, хоть и допустив короткое общение лидеров во время мероприятия.

Жесткий демарш Пекина: Си Цзиньпин показательно отказал Путину на БРИКС

Путин и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что отдельный двусторонний контакт между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином на полях саммита не запланирован.

"На саммите БРИКС в Нью-Дели двусторонний контакт не планируется", — сказал Ушаков.

В то же время, представитель Кремля предположил, что российский и китайский лидеры могут пообщаться в кулуарах. По его словам, это может быть "встреча на ногах", то есть короткая беседа без проведения полноценных двусторонних переговоров.

Отказ от отдельной встречи возник на фоне возможных разногласий между Москвой и Пекином по экономическим вопросам. В последний раз Путин и Си Цзиньпин встречались 31 августа в Бишкеке во время заседания Совета глав государств членов ШОС. Как писало издание South China Morning Post со ссылкой на источники, стороны не добились прогресса по проекту "Сила Сибири-2". Газопровод должен обеспечить поставки в Китай до 50 млрд кубометров российского газа в год.

Ключевым вопросом остается цена. По данным издания, Китай рассчитывает платить около 50 долларов за тысячу кубометров, в то время как Россия предлагает ориентироваться на цену газа по "Силе Сибири-1" около 250-260 долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший посол США назвал того, кто способен принудить Путина к миру. По его словам, это лидер КНР Си Цзиньпин .



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