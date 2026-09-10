Жорсткий демарш Пекіна: Сі Цзіньпін показово відмовив Путіну на БРІКС

Голова КНР Сі Цзіньпін не проводитиме окремої двосторонньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту БРІКС у Нью-Делі. Про це заявили в Кремлі, хоч і допустивши коротке спілкування лідерів під час заходу.

Путін та Сі Цзіньпін. Фото з відкритих джерел

Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що окремого двостороннього контакту між Володимиром Путіним та Сі Цзіньпіном на полях саміту не заплановано.

"На саміті БРІКС у Нью-Делі двостороннього контакту не планується", — сказав Ушаков.

Водночас представник Кремля припустив, що російський і китайський лідери можуть поспілкуватися у кулуарах. За його словами, це може бути "зустріч на ногах", тобто коротка розмова без проведення повноцінних двосторонніх переговорів.

Відмова від окремої зустрічі виникла на тлі можливих розбіжностей між Москвою та Пекіном щодо економічних питань. Востаннє Путін і Сі Цзіньпін зустрічалися 31 серпня у Бішкеку під час засідання Ради глав держав членів ШОС. Як писало видання South China Morning Post з посиланням на джерела, сторони не досягли прогресу щодо проєкту "Сила Сибіру-2". Газопровід має забезпечити постачання до Китаю до 50 млрд кубометрів російського газу на рік.

Ключовим питанням залишається ціна. За даними видання, Китай розраховує платити близько 50 доларів за тисячу кубометрів, тоді як Росія пропонує орієнтуватися на ціну газу за "Силою Сибіру-1" близько 250–260 доларів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що колишній посол США назвав того, хто здатен примусити Путіна до миру. За його словами, це лідер КНР Сі Цзіньпін.