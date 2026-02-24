Представниця МЗС РФ Марія Захарова оприлюднила заяву, засновану на даних Служби зовнішньої розвідки РФ, у якій звинуватила Велику Британію та Францію у намірах допомогти Україні здобути ядерну зброю. За версією російської сторони, європейські країни прагнуть надати Києву "потужний аргумент", аби Україна могла завершити бойові дії на вигідніших умовах.

«Жорстка відсіч» та «критична загроза»: МЗС РФ погрожує Британії та Франції через нібито ядерну допомогу Україні

За твердженням Захарової, мова йде як про розробку "брудної бомби", так і про повноцінну ядерну зброю. Вона заявила, що Лондон і Париж працюють над "прихованою передачею Україні європейських комплектуючих, обладнання та технологій", щоб поява такої зброї виглядала як власна розробка українців.

Російська сторона висловила категоричний протест проти будь-яких кроків у цьому напрямку:

"Будь-які кроки щодо сприяння Києву в набутті військового ядерного потенціалу сприйматимуться нами як спроба створити пряму загрозу безпеці нашої країни критичного порядку і неминуче отримають з нашого боку жорстку відсіч", — йдеться у коментарі.

Захарова також зазначила, що ці плани обговорюються напередодні Конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯО). Вона звинуватила британську та французьку владу в тому, що вони "зарвалися в антиросійському чаду", і закликала міжнародні організації "утворення" їх.

На думку представниці російського МЗС, наслідки такої політики "загрожують далеко не лише безпеці Росії", а й цілісності всього режиму ДНЯО.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Володимир Путін виступив із новими заявами щодо можливого використання ядерної зброї. Очільник Кремля заявив, що противники Росії "не гидують жодними засобами" і нібито мають розуміти, "чим це може закінчитися".

