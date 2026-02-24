logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Путін накинувся з новими ядерними погрозами: що сказав про Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін накинувся з новими ядерними погрозами: що сказав про Україну

Путін заявив про можливі наслідки використання "ядерного компонента" та повторив звинувачення щодо нібито передачі Києву ядерної зброї.

24 лютого 2026, 16:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Володимир Путін виступив із новими заявами щодо можливого використання ядерної зброї. Очільник Кремля заявив, що противники Росії "не гидують жодними засобами" і нібито мають розуміти, "чим це може закінчитися".

Путін накинувся з новими ядерними погрозами: що сказав про Україну

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін виступив під час засідання колегії ФСБ та прокоментував інформацію російських спецслужб нібито, що Лондон і Париж готуються передати Україні ядерну зброю або так звану "брудну бомбу". У Кремлі стверджують, що Захід може зробити це таємно, представивши розробку як українську.

"Противник не гидує жодними іншими засобами. Розуміють, напевно, чим це може закінчитися", — сказав Путін.

Нагадаємо, що 24 лютого Служба зовнішньої розвідки РФ без жодних доказів повідомила про нібито плани Великої Британії та Франції передати Україні ядерну зброю. Одразу після цього, російські політики почали погрожувати та звинувачувати Україну. Наприклад, Медведєв заявив про можливість застосування ядерної зброї проти України та країн Європи після заяви СЗР РФ, помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва має намір донести відповідну інформацію до Вашингтона, а речник Кремля Дмитро Пєсков вказав, що це спосіб зірвати переговори щодо війни.

Зауважимо, що жодних доказів на підтвердження таких заяв російська сторона не оприлюднила. Раніше подібні звинувачення неодноразово спростовувалися західними урядами. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський озвучив своє послання Путіну щодо закінчення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Путін вигадав нову причину, щоб зірвати переговори.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини