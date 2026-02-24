Путін накинувся з новими ядерними погрозами: що сказав про Україну

Володимир Путін виступив із новими заявами щодо можливого використання ядерної зброї. Очільник Кремля заявив, що противники Росії "не гидують жодними засобами" і нібито мають розуміти, "чим це може закінчитися".

Володимир Путін виступив під час засідання колегії ФСБ та прокоментував інформацію російських спецслужб нібито, що Лондон і Париж готуються передати Україні ядерну зброю або так звану "брудну бомбу". У Кремлі стверджують, що Захід може зробити це таємно, представивши розробку як українську.

"Противник не гидує жодними іншими засобами. Розуміють, напевно, чим це може закінчитися", — сказав Путін.

Нагадаємо, що 24 лютого Служба зовнішньої розвідки РФ без жодних доказів повідомила про нібито плани Великої Британії та Франції передати Україні ядерну зброю. Одразу після цього, російські політики почали погрожувати та звинувачувати Україну. Наприклад, Медведєв заявив про можливість застосування ядерної зброї проти України та країн Європи після заяви СЗР РФ, помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва має намір донести відповідну інформацію до Вашингтона, а речник Кремля Дмитро Пєсков вказав, що це спосіб зірвати переговори щодо війни.

Зауважимо, що жодних доказів на підтвердження таких заяв російська сторона не оприлюднила. Раніше подібні звинувачення неодноразово спростовувалися західними урядами.

