Жириновский заявил о желании баллотироваться в президенты Украины

Глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский уверен, что мог быть победить на выборах президента Украины. Слова политика передает Газета.ru, ссылаясь на телеканал "Россия 1".

Жириновский считает, что у него есть все шансы стать президентом Украины. Фото: narodna-pravda.ua

Жириновский убежден, что активность украинцев обязательно бы принесла ему победу в президентской гонке, имей он возможность баллотироваться.

"Обязательно. За меня проголосовали бы и русские, и украинцы", — считает одиозный политик.

Владимир Жириновский уверен, что люди поддерживали его кандидатуру, т.к. им надоело следить за гибелью экономики страны. Все происходящее в Украине лидер ЛДПР называет "возней".

Также действующий депутат Госдумы раскритиковал отдельные решения украинского правительства. Под "горячую руку" Жириновского попали отказ Украины от использования российской вакцины против коронавируса "Спутник V", а также новые нормы закона об использовании государственного языка в сфере обслуживания.

По мнению Владимира Жириновского, проводимая в Украине политика недопустима, поэтому людям бы понравилась его кандидатура, как возможного президента.

Ранее "Комментарии" рассказывали об отношении Жириновского к Алексею Навальному, которого прямо сейчас пытаются судить в России. Жириновский считает Навального агентом сразу нескольких стран. По мнению политика, оппозиционер одновременно шпионит для правительств Германии, Соединенных Штатов Америки и Великобритании.

Также на портале можно узнать о планах России насчет разделения Украины и предупреждений Европе, которые не так озвучил Владимир Жириновский. Глава ЛДПР уверен, что при военной угрозе для Крыма и Донбасса армия РФ уничтожит украинских военных, а после захватит 70% страны.



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