Жириновский заявил о желании баллотироваться в президенты Украины

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Вечканова Елена
Глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский уверен,
что мог быть победить на выборах президента Украины. Слова политика передает Газета.ru, ссылаясь на телеканал "Россия 1".
Жириновский считает, что у него есть все шансы стать президентом Украины. Фото: narodna-pravda.ua
Жириновский убежден, что активность украинцев обязательно бы принесла ему
победу в президентской гонке, имей он возможность баллотироваться.
Владимир Жириновский уверен, что люди поддерживали его кандидатуру, т.к. им
надоело следить за гибелью экономики страны. Все происходящее в Украине лидер ЛДПР
называет "возней".
Также действующий депутат Госдумы раскритиковал отдельные решения
украинского правительства. Под "горячую руку" Жириновского попали отказ Украины
от использования российской вакцины против коронавируса "Спутник V", а также новые нормы закона об использовании государственного языка в сфере обслуживания.
По мнению Владимира Жириновского, проводимая в Украине политика недопустима,
поэтому людям бы понравилась его кандидатура, как возможного президента.
Ранее "Комментарии" рассказывали об отношении Жириновского к Алексею Навальному, которого прямо сейчас пытаются судить в России. Жириновский считает
Навального агентом сразу нескольких стран. По мнению политика, оппозиционер одновременно шпионит для правительств Германии, Соединенных Штатов Америки и Великобритании.
Также на портале можно узнать о планах России насчет разделения Украины и предупреждений Европе, которые не так озвучил Владимир
Жириновский. Глава ЛДПР уверен, что при военной угрозе для Крыма и Донбасса
армия РФ уничтожит украинских военных, а после захватит 70% страны.
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Новости
Василий
сегодня, 16:04
давай скоріше, поки ще клоун на зазомбував своїх 73%-будеш слідуючим клоуном
Виктор
сегодня, 16:02
Жириновский мог бы баллотироваться только на замену Ленину в мавзолее
Иван Кавун
сегодня, 15:58
Только при одном условии , если он Обрубаный . Обрезаных нам уже не нуно .
куку
сегодня, 15:48
в карабахе русня обосралась - но воевать еще хотят ?
Виктор
сегодня, 15:43
Психически больной человек