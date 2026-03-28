Жирные прилеты в РФ: поражены два важнейших для врага объекта

28 марта ряд областей России подвергся атаке неопознанных дронов и ракет, в сети сообщают о поражении завода по производству взрывчатки в Самарской области и стратегического НПЗ в Ярославле.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

В частности, под ударом оказалось предприятие "Промсинтез" в городе Чапаевск Самарской области. Интересно, что предприятие находится на расстоянии более 850 км от границы с Украиной. На сегодняшний день этот завод является одним из крупнейших производителей взрывчатки в РФ. Это не первый случай, когда Украина этот завод находится под атакой, но особенностью этого удара является то, что удар был нанесен крылатой ракетой Flamingo. Об этом пишет ряд российских телеграмм-каналов.

В сети уже можно встретить фото, на которых якобы зафиксированы ракеты, атаковавшие предприятие. Речь идет именно о ракете FP-5 "Фламинго". Также было геолоцировано видео попадания и взрыва в производственной зоне, где происходит синтез взрывчатых веществ.

В сообщениях говорится, что завод занимается изготовлением взрывчатых веществ для снаряжения широкого ассортимента боеприпасов, авиабомб и ракет. ВСУ уже атаковали его в марте и апреле прошлого года. Тогда завод был вынужден приостановить работу.

Также дроны атаковали Ярославский НПЗ, который считается одним из крупнейших в России. В сети сообщали о взрывах, а впоследствии появились видео с пожаром на территории завода.

Местные жители писали в пабликах, что в результате атаки было зафиксировано горение в нескольких зонах: горение нефтепродуктов в районе эстакады или производственной установки, горение газов в результате попадания в технологическую установку или эстакаду, резервуарный парк готовой продукции и промежуточных компонентов производства.

Ярославский НПЗ входит в топ-5 заводов по мощности в России и может перерабатывать более 15 млн тонн нефти в год.

Кроме того, взрывы раздавались в Московской области. Российские власти сообщают, что сбиты два БПЛА на подлете к Москве.

