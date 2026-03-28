Жирні прильоти у РФ: уражені два найважливіші для ворога об'єкти

28 березня низка областей Росії зазнала атаки непізнаних дронів і ракет, в мережі повідомляють про поразку заводу з виробництва вибухівки в Самарській області та стратегічного НПЗ в Ярославлі.

Вибухи у Росії.

Зокрема, під ударом опинилося підприємство "Промсинтез" у місті Чапаєвську Самарської області. Цікаво, що підприємство перебуває на відстані понад 850 км від кордону з Україною. На сьогоднішній день цей завод є одним із найбільших виробників вибухівки в РФ. Це не перший випадок, коли Україна цей завод перебуває під атакою, але особливістю цього удару є те, що удар був завданий крилатою ракетою Flamingo. Про це пише низка російських телеграм-каналів.

У мережі вже можна зустріти фото, на яких нібито зафіксовано ракети, які атакували підприємство. Йдеться саме про ракету FP-5 "Фламінго". Також було геолоковано відео потрапляння та вибуху у виробничій зоні, де відбувається синтез вибухових речовин.

У повідомленнях йдеться, що завод займається виготовленням вибухових речовин для спорядження широкого асортименту боєприпасів, авіабомб та ракет. ЗСУ вже атакували його у березні та квітні минулого року. Тоді завод був змушений призупинити роботу.

Також дрони атакували Ярославський НПЗ, який вважається одним із найбільших у Росії. У мережі повідомляли про вибухи, а згодом з'явились відео із пожежею на території заводу.

Місцеві жителі писали у пабліках, що внаслідок атаки було зафіксовано горіння у кількох зонах: горіння нафтопродуктів у районі естакади чи виробничої установки, горіння газів унаслідок попадання у технологічну установку чи естакаду, резервуарний парк готової продукції та проміжних компонентів виробництва.

Ярославський НПЗ входить до топ-5 заводів за потужністю в Росії і може переробляти понад 15 млн. тонн нафти на рік.

Крім того, вибухи лунали у Московській області. Російська влада повідомляє, що збито два БПЛА на підльоті до Москви.

