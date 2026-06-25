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Жирный прилет в одном из крупных городов РФ: что происходит

В Уфе раздались взрывы на НПЗ, над городом поднялся черный дым

25 июня 2026, 11:15
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Кравцев Сергей

В российском городе Уфа (республика Башкортостан) раздалась серия взрывов и вспыхнул пожар в районе в районе нефтеперерабатывающего завода. В небо взвивается черный дым.

Жирный прилет в одном из крупных городов РФ: что происходит

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

По предварительной информации, первые взрывы в Уфе раздались около 9:30 по киевскому времени. Местные жители говорят, что целью атаки беспилотников стал НПЗ.

В пабликах делятся информацией, что под удар могли попасть два из трех нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Уфе.

"Два из трех НПЗ, которые есть в Уфе, были поражены Силами обороны Украины", — говорится в сообщении.

Пока подтверждения этой информации нет. В соцсетях активно делятся кадрами с места происшествия.

Стоит обратить внимание, что Нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе расположен примерно в 1400 километрах от государственной границы Украины. Он считается одним из самых крупных и ключевых центров нефтепереработки России и играет важную роль в топливном обеспечении страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Краснодарский край РФ оказался под массированной атакой беспилотников. В результате чего вспыхнул пожар на территории нефтебазы Полтавская, которая является стратегической для региона.

ЧП на нефтебазе подтвердил в ночь на 25 июня глава Красноармейского района Александр Харитонов. В российском мессенджере "Макс" он написал, что на нефтебазу упали обломки сбитого дрона.

Также издание "Комментарии" сообщало – в России продолжают нарастать проблемы с обеспечением топливом, и последствия дефицита уже ощущаются даже в Москве. Российские власти вынуждены принимать экстренные меры для стабилизации ситуации на рынке горючего, который столкнулся с растущим дефицитом бензина и авиационного топлива.



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