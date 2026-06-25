Жирний приліт у одному з великих міст РФ: що відбувається

У російському місті Уфа (республіка Башкортостан) пролунала серія вибухів і спалахнула пожежа в районі в районі нафтопереробного заводу. У небо здіймається чорний дим.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

За попередньою інформацією, перші вибухи в Уфі пролунали близько 9:30 за київським часом. Місцеві жителі кажуть, що метою атаки безпілотників став НПЗ.

У пабликах діляться інформацією, що під удар могли потрапити два із трьох нафтопереробних заводів, розташованих в Уфі.

"Двоє із трьох НПЗ, які є в Уфі, були вражені Силами оборони України", — йдеться у повідомленні.

Поки що підтвердження цієї інформації немає. У соцмережах активно діляться кадрами з місця події.

Варто звернути увагу, що Нафтопереробний комплекс в Уфі розташований приблизно за 1400 кілометрів від державного кордону України. Він вважається одним із найбільших і ключових центрів нафтопереробки Росії та відіграє важливу роль у паливному забезпеченні країни.

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НП на нафтобазі підтвердив у ніч на 25 червня голова Червоноармійського району Олександр Харитонов. У російському месенджері "Макс" він написав, що на нафтобазу впали уламки збитого дрону.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Росії продовжують наростати проблеми із забезпеченням паливом, і наслідки дефіциту вже відчуваються навіть у Москві. Російська влада змушена вживати екстрених заходів для стабілізації ситуації на ринку пального, який зіткнувся з дефіцитом бензину і авіаційного палива, що зростає.