Жители пограничного к Украине российского города Белгород, обратились в местные полицейский участок с жалобой на ритуальные компании. В заявлении говорится, что ритуальный бизнес выбрасывает цинковые гробы на местные свалки. Об этом сообщают российские СМИ.

Цинковые гробы в русском Белгороде. Фото из открытых источников

По словам жителей Белгорода, они увидели несколько цинковых гробов, когда выносили мусор на одной из улиц города. Кроме цинковых гробов, на помойке находились иконы и пакеты.

Увиденное шокировало белгородчан, и они выяснили, что такой состав организовала местная ритуальная компания.

Армия РФ доставляет тела российских военнослужащих из Украины именно в таких цинковых гробах. А для погребения тел на кладбище родные погибших оккупантов покупают деревянные гробы.

Ритуальная служба в российском городе решила не утилизировать цинковые гробы, а просто выбросила их в одну из ближайших обычных свалок, где и они находились несколько дней.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сеть попало фото израильского паспорта Ксении Собчак. Фото обнародовала русская пропагандистка Тина Канделаки, которая обвинила Собчак в постоянном вранье. Сама же российская журналистка Собчак недавно сбежала из России. Камеры заметили ее на белорусско-литовской границе.

Также "Комментарии" писали о том, что российские хакеры получили доступ к личному телефону Лиз Трасс. По свидетельству британских журналистов работавшие на Россию шпионы могли получить много информации о поставках оружия в Украину от союзников. Кроме того, хакеры могли передать властям РФ и данные о критике Джонсона со стороны Лиз Трасс, которые в свою очередь Россия могла использовать для шантажа.

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