logo

BTC/USD

20685.65

ETH/USD

1616.39

LTC/USD

55.93

USD/UAH

39.40

EUR/UAH

39.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Жители Беглорода жалуются на цинковые гробы на свалках
commentss НОВОСТИ Все новости

Жители Беглорода жалуются на цинковые гробы на свалках

Ритуальная служба выбрасывает гробы на городские свалки

сегодня, 13:12
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Жители пограничного к Украине российского города Белгород, обратились в местные полицейский участок с жалобой на ритуальные компании. В заявлении говорится, что ритуальный бизнес выбрасывает цинковые гробы на местные свалки. Об этом сообщают российские СМИ.

Жители Беглорода жалуются на цинковые гробы на свалках

Цинковые гробы в русском Белгороде. Фото из открытых источников

По словам жителей Белгорода, они увидели несколько цинковых гробов, когда выносили мусор на одной из улиц города. Кроме цинковых гробов, на помойке находились иконы и пакеты.

Увиденное шокировало белгородчан, и они выяснили, что такой состав организовала местная ритуальная компания.

Армия РФ доставляет тела российских военнослужащих из Украины именно в таких цинковых гробах. А для погребения тел на кладбище родные погибших оккупантов покупают деревянные гробы.

Ритуальная служба в российском городе решила не утилизировать цинковые гробы, а просто выбросила их в одну из ближайших обычных свалок, где и они находились несколько дней.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сеть попало фото израильского паспорта Ксении Собчак. Фото обнародовала русская пропагандистка Тина Канделаки, которая обвинила Собчак в постоянном вранье. Сама же российская журналистка Собчак недавно сбежала из России. Камеры заметили ее на белорусско-литовской границе.

Также "Комментарии" писали о том, что российские хакеры получили доступ к личному телефону Лиз Трасс. По свидетельству британских журналистов работавшие на Россию шпионы могли получить много информации о поставках оружия в Украину от союзников. Кроме того, хакеры могли передать властям РФ и данные о критике Джонсона со стороны Лиз Трасс, которые в свою очередь Россия могла использовать для шантажа.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/bazabazon/14187
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!