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Журналист: Путин все-таки сдал назад, как бы это ни было трудно и неприятно, но пришлось

О том, что вторжения не будет свидетельствует целый ряд факторов

сегодня, 07:38
Автор:

Кравцев Сергей
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Несмотря на панические заголовки в западной прессе – все больше оснований говорить, что президент РФ Владимир Путин решил основательно пересмотреть свои планы относительно возможного вторжения российских войск в Украину и отбросил эту идею. Как передает издание "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook высказал журналист и блогер Иван Яковина, проработавший долгое время в России.

Журналист: Путин все-таки сдал назад, как бы это ни было трудно и неприятно, но пришлось

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

"Похоже, что Путин все-таки сдал назад. Как бы это ни было трудно и неприятно, но пришлось", – отметил журналист.

Он добавляет, о том, что вторжения не будет свидетельствуют заявления еще ряда лиц в РФ. Тот же Сергей Лавров говорит, что надо продолжать диалог, Госдума что-то там рассказывает про признание "ЛНР" и "ДНР", Путин концептуально одобрил проект МИД с ответами России по гарантиям безопасности, сообщил РИА Новости Песков.

"Вместе они решили ожидать письменного ответа от каждой страны ОБСЕ на свой запрос по "неделимости безопасности". Кроме того, Лукашенко говорит, что никто воевать не планировал, и российские войска назад отойдут после окончания военных учений", – отметил Яковина.

По его словам, к тому же, один из самых рейтинговых американских телеканалов "CNN" уже тоже говорит, что 16 февраля наступления не будет.

"Думаю, дело в том, что страх потерять власть вследствие военного поражения оказался сильнее страха потерять лицо в случае отступления", – высказался журналист.

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Источник: https://www.facebook.com/yakovina.ivan
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