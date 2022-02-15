Журналист: Путин все-таки сдал назад, как бы это ни было трудно и неприятно, но пришлось

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Кравцев Сергей
Несмотря на панические заголовки в западной прессе – все больше оснований говорить, что президент РФ Владимир Путин решил основательно пересмотреть свои планы относительно возможного вторжения российских войск в Украину и отбросил эту идею. Как передает издание "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook высказал журналист и блогер Иван Яковина, проработавший долгое время в России.
Владимир Путин. Фото: сайт Кремля
Он добавляет, о том, что вторжения не будет свидетельствуют заявления еще ряда лиц в РФ. Тот же Сергей Лавров говорит, что надо продолжать диалог, Госдума что-то там рассказывает про признание "ЛНР" и "ДНР", Путин концептуально одобрил проект МИД с ответами России по гарантиям безопасности, сообщил РИА Новости Песков.
По его словам, к тому же, один из самых рейтинговых американских телеканалов "CNN" уже тоже говорит, что 16 февраля наступления не будет.
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