Журналисты разоблачили постановочные встречи Путина с чиновниками (ФОТО)

Журналисты расследовательного проекта "Система" обнародовали новые доказательства того, что встречи российского диктатора Владимира Путина с демонстрируемыми в новостях чиновниками часто заранее записаны. Такие видео в Кремле называют "консервами" и публикуют их в дни, когда Путин не появляется на публике.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Чтобы выявить "консервы", расследователи обращают внимание на мелкие детали, например на расположение книг в кабинете Путина, предметы на столе, одежду чиновников или их украшения. Именно эти нюансы позволяют обнаружить, что записи сделаны раньше, а в эфир выходят под видом "свежих" встреч.

Чтобы создать иллюзию непрерывной работы Путина, чиновников, принимавших участие в таких постановках, просят появляться на публичных мероприятиях в тот же день и в той же одежде. Однако, как отмечают журналисты, "идеально воспроизвести образ" не всегда получается, и именно эти несоответствия их разоблачают.

Примеры "консерв" Кремля

Светлана Чупшева, глава Агентства стратегических инициатив, дважды участвовала в "консервах". Одна из них вышла в апреле 2025 года, хотя запись сделана не позже февраля. В день публикации Чупшева присутствовала на правительственном совещании в том же жакете, но с другими серьгами.

Дмитрий Григоренко, вице-премьер правительства РФ, появился на встрече с Путиным в августе в темно-синем галстуке. Однако книжная полка за спиной Путина "выдала" подмену. На ней не было поэтического сборника, который появился всего несколько дней спустя.

Аналогичная ситуация со Светланой Радионовой, главой Росприроднадзора. Ее встреча с Путиным, опубликованная 21 октября, действительно состоялась не позднее середины сентября. В тот же день чиновница присутствовала на публичном заседании Совета федерации в той же одежде, но с другими украшениями.

Журналисты также заметили, что на "свежих" встречах положение книг и предметов в кабинете Путина меняется бессистемно, одни исчезают на несколько дней, а затем возвращаются точно на то же место.

Еще одно доказательство "консервы" стало расположение ручек и карандашей на столе Путина. Оказалось, что во время разных встреч, записанных в разные месяцы, предметы стоят совершенно одинаково, что невозможно для реальных событий.

Кремль по-прежнему не отвечает на запросы журналистов по поводу использования "консервов".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин впервые отметил день рождения в окружении военных и усопших царей.

Также "Комментарии" писали, что эксперты обнаружили обращение Путина, которое выглядит как постановление.