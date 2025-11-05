logo

Журналисты разоблачили постановочные встречи Путина с чиновниками (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Журналисты разоблачили постановочные встречи Путина с чиновниками (ФОТО)

Расследователи обнаружили доказательства, что встречи Путина с чиновниками записывают заранее и выдают за новые.

5 ноября 2025, 00:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Журналисты расследовательного проекта "Система" обнародовали новые доказательства того, что встречи российского диктатора Владимира Путина с демонстрируемыми в новостях чиновниками часто заранее записаны. Такие видео в Кремле называют "консервами" и публикуют их в дни, когда Путин не появляется на публике.

Журналисты разоблачили постановочные встречи Путина с чиновниками (ФОТО)

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Чтобы выявить "консервы", расследователи обращают внимание на мелкие детали, например на расположение книг в кабинете Путина, предметы на столе, одежду чиновников или их украшения. Именно эти нюансы позволяют обнаружить, что записи сделаны раньше, а в эфир выходят под видом "свежих" встреч.

Чтобы создать иллюзию непрерывной работы Путина, чиновников, принимавших участие в таких постановках, просят появляться на публичных мероприятиях в тот же день и в той же одежде. Однако, как отмечают журналисты, "идеально воспроизвести образ" не всегда получается, и именно эти несоответствия их разоблачают.

Примеры "консерв" Кремля

Журналисты разоблачили постановочные встречи Путина с чиновниками (ФОТО) - фото 2

Светлана Чупшева, глава Агентства стратегических инициатив, дважды участвовала в "консервах". Одна из них вышла в апреле 2025 года, хотя запись сделана не позже февраля. В день публикации Чупшева присутствовала на правительственном совещании в том же жакете, но с другими серьгами.

Журналисты разоблачили постановочные встречи Путина с чиновниками (ФОТО) - фото 2

Дмитрий Григоренко, вице-премьер правительства РФ, появился на встрече с Путиным в августе в темно-синем галстуке. Однако книжная полка за спиной Путина "выдала" подмену. На ней не было поэтического сборника, который появился всего несколько дней спустя.

Журналисты разоблачили постановочные встречи Путина с чиновниками (ФОТО) - фото 2

Аналогичная ситуация со Светланой Радионовой, главой Росприроднадзора. Ее встреча с Путиным, опубликованная 21 октября, действительно состоялась не позднее середины сентября. В тот же день чиновница присутствовала на публичном заседании Совета федерации в той же одежде, но с другими украшениями.

Журналисты также заметили, что на "свежих" встречах положение книг и предметов в кабинете Путина меняется бессистемно, одни исчезают на несколько дней, а затем возвращаются точно на то же место.

Журналисты разоблачили постановочные встречи Путина с чиновниками (ФОТО) - фото 2

Еще одно доказательство "консервы" стало расположение ручек и карандашей на столе Путина. Оказалось, что во время разных встреч, записанных в разные месяцы, предметы стоят совершенно одинаково, что невозможно для реальных событий.

Кремль по-прежнему не отвечает на запросы журналистов по поводу использования "консервов".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин впервые отметил день рождения в окружении военных и усопших царей.

Также "Комментарии" писали, что эксперты обнаружили обращение Путина, которое выглядит как постановление.



Источник: https://ru.krymr.com/a/krym-news-bluzki-serezhki-systema/33581288.html
