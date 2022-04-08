Значительные потери в войне: что значит новое «признание» Кремля – о чем оно говорит

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал в интервью Sky News в четверг, что российские оккупационные силы в Украине понесли "значительные потери". Это – оговорка или смена тактики РФ, которая ранее минимизировала потери в этой войне? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Путин и Песков. Фото: из открытых источников

В Кремле всё более намечается противостояние двух лагерей

Политический и бизнес консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко обращает внимание на то, как блестяще это интервью провел журналист Sky News Марк Остин.

"Он, что называется, вывел Пескова на чистую воду. Легко разбивал его лживые, фейковые аргументы, приводил четкие доказательства преступлений российских военных в Буче. Всех этих зверств, которые стали известны всему миру. Песков пытался оправдываться несостоятельными аргументами. И выглядел жалко, как вся российская "аргументация" агрессии", – подчеркивает эксперт.

Он также акцентирует, что это интервью показало, насколько Песков не понимает происходящего на фронтах, насколько ему и всем российским элитам безразлична судьба Донбасса, за который якобы воюет РФ. Насколько им плевать на самом деле на всё, что здесь происходит, на местных жителей. Так, на вопрос о расположенном в Донецкой области Мариуполе, который рашисты стирают с лица земли обстрелами и бомбардировками, Песков выдал, что это – территория т.н. "ЛНР".

"Касательно песковской фразы о потерях россиян в этой войне. Мне кажется, в Кремле всё более намечается противостояние двух лагерей. Один считает необходимым как можно скорее искать выходы из войны путем переговоров. Чтобы не увеличивать в разы потери российских военных и не гробить до конца экономику РФ. Второй лагерь – это оголтелые пропагандисты, "ястребы", ослепленные жаждой уничтожения Украины любой ценой. Пусть даже ценой гибели самой России. Им важны лишь имперские геополитические амбиции. И Песков, думаю, не случайно признал большие потери. Это явно обговаривается в высших кругах. И явно вызывает там серьезное беспокойство, – отмечает Александр Мусиенко. – Нам такие откровения, конечно, на пользу. Чем более внутри российских элит будет намечаться раскол, чем больше там будет зреть понимание необходимости поскорее заканчивать войну — тем лучше для нас".

Украина выиграла первую часть новой фазы войны, однако будет и вторая

По мнению руководителя Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, фраза Пескова о потерях может быть не просто эмоциональной реакцией на атаку вопросами американского ведущего.

"По долгу службы, Песков не должен быть осведомлён о реальном состоянии дел на фронте. Этим сведения имеет лишь военное командование. По крайней мере, на данном этапе. Песков же – одно из публичных лиц российской пропаганды, которая используется для проникновения в т.н. "недружественные" инфополя. Тезис о значительных потерях может быть вброшен для того, чтобы отодвинуть дальнейшее усиление санкционной политики Запада, предоставление дополнительного вооружения Украине. То есть, показать, что и теперешний уровень давления – достаточен для больших утрат РФ. Это, что касается внешней политики", – уточняет эксперт.

Для внутреннего же зрителя Песков, как и глава российской делегации на переговорах – Мединский используются как "хорошие полицейские", подчеркивает Игорь Чаленко. И на них спланированно падает гнев всей мощи информационного давления.

"То есть, – поясняет эксперт, – искусственно создаётся конструкция-пример для общества, что если ты выступаешь с пацифистическими нотками и говоришь о российских проблемах, то ты – "враг и предатель". Уверен, что РФ не отказывалась от своей стратегии захвата всей Украины. Она вносит ряд тактических правок ввиду эффективной оборонительной работы военно-политического руководства Украины при систематической поддержке цивилизованного мира. Издержки россиян давно вышли за прогнозируемые уровни. Ввиду этого продолжается перераспределение ресурса РФ для более длительной кампании".

Мы выиграли первую часть новой фазы войны. Однако будет и вторая, уверен Игорь Чаленко. Соответственно, для дальнейшего отпора нужна последующая интенсификация блокирования экономической активности России, в первую очередь, введение энергетического эмбарго на покупку газа и нефти.

Таким образом, именно результат второй части войны в случае разгрома россиян может вынудить Кремль стратегически пересмотреть свои планы касательно вторжения и перейти к отводу войск и прекращению агрессии", – констатирует эксперт. "В свою очередь, для поддержки позиции ВСУ в будущих сражениях крайне необходимо увеличение поставок вооружения согласно запросам украинского командования, а также поддержание украинской экономики путём финансовых вливаний. Большую роль, думаю, сыграет запуск ленд-лиза со стороны США

Фразой Пескова решили протестировать реакцию общественного мнения

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что в заявлении пресс-секретаря Путина — Пескова — есть, как минимум, две важных составляющих.

"Первая — то, что Россия вынуждена признавать потери. Их становится всё больше. Гробы даже с той далеко не всё частью трупов российских военных, которые оккупанты забрали, разъезжаются по всей стране. И это уже не скрыть. И на это приходится как-то реагировать, – поясняет эксперт. – Вторая составляющая — Россия не собирается идти каким-то одним курсом. Ее руководство устами того же Пескова вбрасывает в информационное пространство разные меседжи. А потом, очевидно, тестирует реакцию общественного мнения. И далее будет действовать, исходя из этой реакции".

В любом случае, не стоит забывать, что Песков — лишь пресс-секретарь. Он просто голосовое приложение Путина, а не человек, который непосредственно принимает те или иные решения. И его заявления могут потом оперативно быть дезавуированы, подчеркивает Евгений Магда.

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