Ленд-лиз для Украины: что значит громкое решение США в ракурсе российско-украинской войны

Сенат США единогласно поддержал решение, которое дает возможность Байдену активировать для Украины программу ленд-лиза.

Что это значит? Как это может нам помочь? Насколько это беспрецедентный шаг?

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Множество ограничений на поставки оружия для Украины будут сняты

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович не считает данный шаг беспрецедентным, поскольку ленд-лиз из США уже применялся в годы Второй мировой войны, когда весь мир боролся с Гитлером.



"По ленд-лизу американцы тогда поставляли в СССР автотранспорт, самолеты, танки, товары двойного назначения, топливо, и.т.д. Мы знаем о джипах, грузовиках, самолетах Эйркобра — это всё оттуда. Поставки по ленд-лизу очень серьезно помогли СССР выстоять в борьбе против нацизма", – подчеркивает Денис Попович.

Он отмечает, что по опыту поставок в годы Второй мировой войны мы могли бы примерно представить, что именно можем получить от американцев сейчас.



"Замечательно уже то, что множество ограничений на поставки оружия будут сняты, – акцентирует эксперт. – А руководителю страны-агрессора Владимиру Путину, который очень любит символизм и много времени уделяет изучению истории Второй мировой войны, впору задуматься, кого сейчас в мире считают Гитлером".

Украина сможет гораздо быстрее и эффективнее получать военную помощь из США

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун сравнивает ленд-лиз от США для Украины с получением нами безвиза с Евросоюзом.



"Вместо того, чтобы проходить девять кругов ада, ходя за всякого рода документами, мы можем в любой момент отправиться в Европу и путешествовать фактически без ограничений. Подобный принцип касается и ленд-лиза. Это ускоренная процедура. Но в данном случае – касательно поставок вооружения", – поясняет политолог.

По его словам, можно только приветствовать такое решение. Эксперт напоминает, что во время Второй мировой войны больше всех по ленд-лизу из США получили Великобритания, СССР, Франция и Китай.



"Ленд-лиз означает, что Украина сможет гораздо быстрее и эффективнее получать военную помощь из США, чтобы противостоять российской военной агрессии. Я считаю это решение историческим для нашей страны. Ведь непосредственно Украина в такой программе ранее не участвовала. Историческое оно и потому, что на подобный шаг Штаты пошли впервые в этом веке, – поясняет Максим Джигун. – В плане военного обеспечения других стран США – очень бюрократичны. Мы же видим, с каким запозданием Украина получает те или иные виды вооружения — особенно в ракурсе вызовов, которые стоят перед нами. И то, что значительная часть вооружения пошла к нам уже после начала российского вторжения, с запозданием, приводит к тому, что мы менее эффективно обороняемся. Украинское войско – мощное, боеспособное, профессиональное. Оно может давать отпор российским оккупантам значительно качественнее, если бы имело соответствующее вооружение".

Так что, продолжает эксперт, это решение американских сенаторов — однозначно позитивный шаг. Но дело нужно довести до конца.



"Пока принято решение лишь Сенатом. Еще нужно голосование Палаты Представителей. Причем сделать это нужно сегодня, потому что потом будет двухнедельный перерыв в голосовании, – подчеркивает Максим Джигун. – Надеюсь, у конгрессменов хватит понимания, что каждый день у нас — на вес золота".

По мнению политолога, в нынешних условиях единственной страной, которая, кроме США, могла бы принять подобное решение, является Великобритания.



"Мы видим, что риторика британского премьера Бориса Джонсона значительно жестче, чем риторика Байдена. И британская помощь Украине, в том числе военная, серьезно повлияла на тот результат войны, который мы имеем по состоянию на сегодня. Возможно, Великобритания не нуждается в подобном решении о ленд-лизе просто потому, что и так оперативно поставляет нам вооружение. Быстрее чем США", – акцентирует Максим Джигун.

Он также отмечает, что хотелось бы, чтобы по программе ленд-лиза нам поставляли не только оборонительное вооружение, как сейчас, но и — наступательное.



"Все военные эксперты, политическое, военное руководство Украины указывают на то, что если бы у нас имелось наступательное вооружение, не стоял бы вопрос об освобождении временно оккупированных территорий. Потому что Россия просто не смогла бы их оккупировать, – поясняет политолог. – Но я сомневаюсь, что сейчас США к этому готовы. Впрочем, наша активная дипломатия, работа всей президентской команды, может переломить ход событий в пользу Украины".

Как сообщал портал, так ли эффективны новые санкции против России и как еще Запад может помочь Украине.

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