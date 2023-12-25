Зона вечной мерзлоты: главного российского оппозиционера отправили в самую отдаленную в России колонию

Российский оппозиционный политик нашелся после 20 дней после того, как перестал выходить на связь. Его команда сообщила, что один из адвокатов встретился с ним в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом пишет "Bild".

Алексей Навальный (фото из открытых источников)

По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, сегодня с Навальным встретился адвокат.

Также соратник Навального Иван Жданов написал, что колония "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе — одна из самых северных и отдаленных в России.

"Условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты. Туда очень сложно добраться, и там нет систем доставки писем ФСИН-лист или Zonatelecom", — сообщил он.

Также стало известно, что команда Навального, чтобы его найти, послала 618 запросов в 446 учреждений по всей стране.

"Похоже, что колонию готовили к его прибытию. Председатель ФСИН Аркадий Гостев был там в апреле, возможно, тогда и приняли решение о переводе Алексея туда", — также отметил Жданов.

Также сообщают, что Навального этапировали в ЯНАО через Челябинск, где находится так называемое транзитное СИЗО №3.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Навальный внезапно вступился за Гиркина . Арест террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) незаконный, а сам террорист — "политический заключенный". Такое заявление о Гиркине сделал известный российский оппозиционер Алексей Навальный.

Бросается в глаза, что несмотря на доказанные факты преступлений террориста, как и доказанные факты о том, что настоящая фамилия боевика Гиркина, Навальный в своей публикации продолжает называть российского спецслужба по фамилии "Стрелков".

