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Звезда сериала "Слово пацана" записал циничное обращение, где поддержал оккупантов

Актер Никита Кологривый записал циничное видеообращение

22 января 2024, 23:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Артист из РФ Никита Кологривый, известный по скандальному сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте" высказался за поддержку захватчиков. Актер в военной форме снялся в видеообращении во время съемок ремейка еще одного пропагандистского фильма "В августе 44-го".

Звезда сериала "Слово пацана" записал циничное обращение, где поддержал оккупантов

Актер Никита Кологривый (фото из открытых источников)

На видео россиянин цинично благодарит российских воинов за защиту и безопасность. Но он не уточняет, от чего его защищают военные.

"Дорогие друзья, дорогие братья, бойцы! Что хочется сказать нам, артистам. Мы играем сейчас, в военное время, ваши судьбы, стараемся сделать это честно. И, если честно, мы благодарны за то, что мы можем в безопасности заниматься нашим творчеством , нашей профессией. А эту безопасность обеспечиваете нам вы на передке. Потому что могу сказать? Большое спасибо, что вы там занимаете наши места. Будьте здоровы! Ждем вас домой", — сказал на видео Никита Кологривый.

Больше всего, сам ролик был записан в теплое время года, но завирусился он только теперь.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец засветился на оккупированном Донбассе . Исполнитель из РФ, одобривший кровопролитную войну своей страны против украинцев, Дима Билан прибыл на территорию временно оккупированного Донбасса. Там певец показательно побывал в больнице и приюте для животных.

Возможно, этот путинист именно таким способом хочет "отмыться" перед преступным режимом собственной страны после своего участия в скандальной "голой вечеринке" Насти Ивлеевой. Также звезда надеется, что этой поездкой в города оккупированного Донбасса он снова будет показывать свою приверженность РФ и против его выступлений на территории страны-агрессора не будет протестов.
 


 



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