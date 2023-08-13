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Звезду русских сериалов убила страшная болезнь: что известно

Белла Ко озвучила многие персонажи в мультфильмах и компьютерных играх, умерла в своей квартире.

13 августа 2023, 23:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Российской Федерации ушла из жизни актриса, которая была звездой криминальных сериалов. Киноактрисе Белли Ко (Хядуновной) исполнилось только 54 года, причина смерти – онкологическое заболевание.

Звезду русских сериалов убила страшная болезнь: что известно

Белла Ко (фото из открытых источников)

Как информируют российские СМИ, уже умершую артистку обнаружили в ее московском доме. Она ушла из жизни 10 августа, но родные Беллы еще не знают, где ее похоронят.


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Актриса была звездой русских сериалов. Белла снималась в сериалах "Убойная сила", "Склифософский" и в "Улице разбитых фонарей". Также она известна как актриса дубляжа.

Актриса озвучила роли персонажей известных мультиков, как "История игрушек" и "Суперсемейка". Еще покойная россиянка занималась дубляжем известных кинофильмов "Пираты Карибского моря", "У холмов есть глаза" и других. Эта актриса работала над созданием озвучки в России для популярных компьютерных игр, как The last of us.

На странице усопшей в социальных сетях можно увидеть много информации с так называемыми "рецептами долголетия". Белла доверяла эзотерике и аюрведе. О своем заболевании она никогда не упоминала.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерла известная российская актриса . В Российской Федерации умерла еще одна знаменитость – российская актриса Ирина Мирошниченко. Она ушла из жизни в отделении реанимации, ей было 82 года. Как сообщает Mash, Мирошниченко ушла из жизни, не придя в сознание. В медицинское учреждение ее привезли уже с усложненной формой гриппа.

Предварительная причина смерти звезды, как утверждают в российских СМИ, появилась полиорганная недостаточность по причине септического шока.



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