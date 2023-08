Звезду русских сериалов убила страшная болезнь: что известно

В Российской Федерации ушла из жизни актриса, которая была звездой криминальных сериалов. Киноактрисе Белли Ко (Хядуновной) исполнилось только 54 года, причина смерти – онкологическое заболевание.

Белла Ко (фото из открытых источников)

Как информируют российские СМИ, уже умершую артистку обнаружили в ее московском доме. Она ушла из жизни 10 августа, но родные Беллы еще не знают, где ее похоронят.

Актриса была звездой русских сериалов. Белла снималась в сериалах "Убойная сила", "Склифософский" и в "Улице разбитых фонарей". Также она известна как актриса дубляжа.

Актриса озвучила роли персонажей известных мультиков, как "История игрушек" и "Суперсемейка". Еще покойная россиянка занималась дубляжем известных кинофильмов "Пираты Карибского моря", "У холмов есть глаза" и других. Эта актриса работала над созданием озвучки в России для популярных компьютерных игр, как The last of us.

На странице усопшей в социальных сетях можно увидеть много информации с так называемыми "рецептами долголетия". Белла доверяла эзотерике и аюрведе. О своем заболевании она никогда не упоминала.

