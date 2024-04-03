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Ткачик Олеся
Белгород признали одним из лучших городов России с "условно комфортным климатом". Такую статистику привел Минстрой РФ.
Белгород
Как отметили в министерстве страны-агрессора, для расчета индекса эксперты оценивают 36 различных индикаторов качества городской среды, которые характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств. При этом каждый из них анализируют по шести показателям — безопасности, комфорту, экологичности, идентичности и разнообразию, современности среды и эффективности органов власти.
Кроме Белгорода, лидирующие позиции в номинации "Крупные города" заняли Мытищи, Химки, Ярославль и Тюмень. Сам Белгород расположился на четвертом месте рейтинга с 250 баллами.
В то же время самыми комфортными городами-миллиониками назвали Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар и Казань.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что российские повстанцы ведут на территории Белгородской и Курской областей боевые действия. Они заявляли, что намерены уничтожить военные объекты страны-агрессора, которая ведет обстрел по мирным гражданам Украины.
В то же время российские повстанцы неоднократно призывали местных жителей эвакуироваться, чтобы не подвергать свои жизни опасности. При этом они обращали внимание на то, что российская армия пытается атаковать повстанцев и использует КАБы, которые разрушают гражданскую инфраструктуру Белгородской и Курской областей.
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