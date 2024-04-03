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Звучит, как насмешка. Белгород внесли в ТОП-5 лучших для жизни городов РФ

В России Белгород внесли в ТОП-5 городов, которые являются комфортными для жизни. Как считают в российской оппозиции, это было сделано, чтобы скрыть военные действия, которые там идут

сегодня, 14:18
Автор:
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Ткачик Олеся
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Белгород признали одним из лучших городов России с "условно комфортным климатом". Такую статистику привел Минстрой РФ.

Звучит, как насмешка. Белгород внесли в ТОП-5 лучших для жизни городов РФ

Белгород

Как отметили в министерстве страны-агрессора, для расчета индекса эксперты оценивают 36 различных индикаторов качества городской среды, которые характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств. При этом каждый из них анализируют по шести показателям — безопасности, комфорту, экологичности, идентичности и разнообразию, современности среды и эффективности органов власти.

Кроме Белгорода, лидирующие позиции в номинации "Крупные города" заняли Мытищи, Химки, Ярославль и Тюмень. Сам Белгород расположился на четвертом месте рейтинга с 250 баллами.

В то же время самыми комфортными городами-миллиониками назвали Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар и Казань.

"Шутники из Кремля, чтобы скрыть военные действия на территории России, вписали Белгород в топ-5 комфортных городов для жизни",
— прокомментировал рейтинг российский оппозиционер Илья Пономарев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что российские повстанцы ведут на территории Белгородской и Курской областей боевые действия. Они заявляли, что намерены уничтожить военные объекты страны-агрессора, которая ведет обстрел по мирным гражданам Украины.

В то же время российские повстанцы неоднократно призывали местных жителей эвакуироваться, чтобы не подвергать свои жизни опасности. При этом они обращали внимание на то, что российская армия пытается атаковать повстанцев и использует КАБы, которые разрушают гражданскую инфраструктуру Белгородской и Курской областей.




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Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2024/04/03/22698157.shtml?updated
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