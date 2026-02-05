Аргентина требует от США экстрадиции Николаса Мадуро: какая причина

Аргентина официально обратилась к Соединенным Штатам с запросом об экстрадиции бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Его планируют допросить в рамках расследования преступлений против человечности, связанных с массовыми репрессиями, пытками и насильственными исчезновениями во время его правления.

Николас Мадуро. Фото: Associated Press

Соответствующий запрос 4 февраля подписал федеральный судья Аргентины Себастьян Рамос. В документе аргентинская сторона ссылается на принцип универсальной юрисдикции, закрепленный в Конституции страны. Он позволяет преследовать лиц, подозреваемых в геноциде и преступлениях против человечности, независимо от их гражданства и места совершения преступлений.

В настоящее время Мадуро находится под стражей в США в тюрьме Бруклина, где против него возбуждено уголовное производство по обвинению в наркотерроризме. Американское правосудие рассматривает дело о вероятном многолетнем сговоре с международными наркокартелями, который, по данным следствия, охватывает импорт тысяч тонн кокаина.

В то же время аргентинские правозащитники настаивают, что в первоочередном рассмотрении нуждаются именно преступления против гражданского населения Венесуэлы.

Иск в суд в Буэнос-Айресе был подан еще в 2023 году от имени жертв произвольных арестов, пыток и исчезновений. Активисты назвали решение судьи Рамоса историческим шагом к международной ответственности авторитарных режимов.

Напомним, что 3 января американские военные вторглись в Венесуэлу и похитили Николаса Мадуро с его супругой Силисией Флорес. Несмотря на запрос Аргентины, американское правосудие, вероятно, в первую очередь рассмотрит свои обвинения против Мадуро.

