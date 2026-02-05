logo

Аргентина требует от США экстрадиции Николаса Мадуро: какая причина
НОВОСТИ

Аргентина требует от США экстрадиции Николаса Мадуро: какая причина

Аргентина обратилась в США с требованием экстрадировать Николаса Мадуро для допроса по делу о преступлениях против человечности.

5 февраля 2026, 10:27
Автор:
avatar

Slava Kot

Аргентина официально обратилась к Соединенным Штатам с запросом об экстрадиции бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Его планируют допросить в рамках расследования преступлений против человечности, связанных с массовыми репрессиями, пытками и насильственными исчезновениями во время его правления.

Аргентина требует от США экстрадиции Николаса Мадуро: какая причина

Николас Мадуро. Фото: Associated Press

Соответствующий запрос 4 февраля подписал федеральный судья Аргентины Себастьян Рамос. В документе аргентинская сторона ссылается на принцип универсальной юрисдикции, закрепленный в Конституции страны. Он позволяет преследовать лиц, подозреваемых в геноциде и преступлениях против человечности, независимо от их гражданства и места совершения преступлений.

В настоящее время Мадуро находится под стражей в США в тюрьме Бруклина, где против него возбуждено уголовное производство по обвинению в наркотерроризме. Американское правосудие рассматривает дело о вероятном многолетнем сговоре с международными наркокартелями, который, по данным следствия, охватывает импорт тысяч тонн кокаина.

В то же время аргентинские правозащитники настаивают, что в первоочередном рассмотрении нуждаются именно преступления против гражданского населения Венесуэлы.

Иск в суд в Буэнос-Айресе был подан еще в 2023 году от имени жертв произвольных арестов, пыток и исчезновений. Активисты назвали решение судьи Рамоса историческим шагом к международной ответственности авторитарных режимов.

Напомним, что 3 января американские военные вторглись в Венесуэлу и похитили Николаса Мадуро с его супругой Силисией Флорес. Несмотря на запрос Аргентины, американское правосудие, вероятно, в первую очередь рассмотрит свои обвинения против Мадуро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что единственный сын Мадуро сделал заявление после похищения отца военными США.

Также "Комментарии" писали, что популярный сериал "предсказал" вторжение США в Венесуэлу.



