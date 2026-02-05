Аргентина вимагає від США екстрадиції Ніколаса Мадуро: яка причина

Аргентина офіційно звернулася до Сполучених Штатів із запитом про екстрадицію колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Його планують допитати в межах розслідування злочинів проти людяності, пов’язаних із масовими репресіями, тортурами та насильницькими зникненнями за часів його правління.

Ніколас Мадуро. Фото: Associated Press

Як повідомляє AFP, відповідний запит 4 лютого підписав федеральний суддя Аргентини Себастьян Рамос. У документі аргентинська сторона посилається на принцип універсальної юрисдикції, закріплений у Конституції країни. Він дозволяє переслідувати осіб, підозрюваних у геноциді та злочинах проти людяності, незалежно від їхнього громадянства та місця скоєння злочинів.

Наразі Мадуро перебуває під вартою у США у в’язниці Брукліна, де проти нього відкрито кримінальне провадження за звинуваченням у наркотероризмі. Американське правосуддя розглядає справу щодо ймовірної багаторічної змови з міжнародними наркокартелями, яка, за даними слідства, охоплює імпорт тисяч тонн кокаїну.

Водночас аргентинські правозахисники наполягають, що першочергового розгляду потребують саме злочини проти цивільного населення Венесуели.

Позов до суду в Буенос-Айресі було подано ще у 2023 році від імені жертв свавільних арештів, катувань і зникнень. Активісти назвали рішення судді Рамоса історичним кроком до міжнародної відповідальності авторитарних режимів.

Нагадаємо, що 3 січня американські військові вторглися у Венесуели та викрали Ніколаса Мадуро з його дружиною Сілісією Флорес. Попри запит Аргентини, американське правосуддя, ймовірно, першочергово розгляне свої звинувачення проти Мадуро.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що єдиний син Мадуро зробив заяву після викрадення батька військовими США.

Також "Коментарі" писали, що популярний серіал "передбачив" вторгнення США у Венесуелу.