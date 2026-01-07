Єдиний син Мадуро зробив заяву після викрадення батька військовими США

Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було захоплено у власному будинку в Каракасі американськими військовими та доправлено до США, де їм висунули низку тяжких кримінальних звинувачень. Єдиний син колишнього президента Венесуели Ніколас Ернесто Мадуро Герра звернувся до громадян країни з емоційним закликом після затримання його батьків.

Ніколас Ернесто Мадуро Герра. Фото: Reuters

Після прибуття до США Мадуро інкримінували змову з метою наркотероризму, імпорт кокаїну, незаконне зберігання кулеметів і вибухових пристроїв, а також змову проти США. Генеральна прокурорка Пем Бонді оприлюднила обвинувальний акт, у якому фігурують і інші високопосадовці венесуельського режиму.

Серед них опинилися: син експрезидента Ніколас Ернесто Мадуро Герра, відомий під прізвиськом "Принц", колишній віцепрезидент Діосдадо Кабельйо, політик Рамон Родрігес Часін та Гектор Растенфорд Герреро Флорес. Мадуро Герра з 2020 року перебуває під американськими санкціями та обвинуваченнями у справах, пов’язаних із наркотрафіком, однак цього разу його не затримали.

У зверненні, яке цитує El País, Ніколас Мадуро Герра заявив, що венесуельці мають вийти на вулиці та вимагати звільнення його батьків.

"Ви побачите нас на вулицях, ви побачите, як ми піднімаємо прапори гідності. Вони хочуть бачити нас слабкими, але вони не бачитимуть нас такими. Клянусь своїм життям, клянусь своїм татом, клянусь Сілією, що ми виберемося з цього безладу. Історія покаже, хто був зрадником. Ми повинні зосередитися на просуванні країни вперед, на піднятті прапорів Чавеса та на вимозі безпечного звільнення Ніколаса Мадуро Мороса та Сілії Флорес", – сказав Мадуро Герра.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, чи прийде Путін на допомогу Мадуро після його викрадення США.

Також "Коментарі" писали, що лідерка венесуельської опозиції заявила про готовність віддати Трампу свою Нобелівську премію миру.