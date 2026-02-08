Более 40 пловцов получили ужасные травмы в результате массового нападения пираний

В Аргентине произошел один из самых серьезных инцидентов с нападениями пираний за последние годы. Более 40 человек получили травмы во время купания в реке Парана вблизи города Виктория в провинции Энтре Риос. Инциденты произошли в выходные 1-2 февраля и заставили власти закрыть популярную зону отдыха.

Массовое нападение пираний в Аргентине. Фото из открытых источников

По словам охранника пляжа Алехандро Мартина, пострадали не менее 46 человек. У многих из пловцов глубокие укусы рук и ног, нуждавшиеся в срочной медицинской помощи.

"Я использовал три аптечки первой помощи, обрабатывая раны", — сказал охранник пляжа и добавил, что состояние всех пострадавших оценивалось как серьезное.

По сообщениям местных СМИ, одна из жертв потеряла палец.

Спасатели оперативно приказали людям выйти из воды и подняли красные флаги, предупредив о чрезвычайной опасности. Больница Фермина Салаберри подтвердила, что помощь оказывали и взрослым, и детям. Медики отметили, что большинство пострадавших купалось в зонах, где это официально запрещено, несмотря на установленные упреждающие знаки.

Эксперты связывают рост активности пираний с высокими температурами и низким уровнем воды, типичным для аргентинского лета. Подобные случаи в Аргентине уже происходили раньше. В 2013 году на Рождество в той же реке пострадали более 60 человек, а в 2021 году еще около 30. Власти призывают держаться подальше от воды, внимательно следить за детьми и немедленно обращаться к врачам в случае любого укуса.

