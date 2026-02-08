Понад 40 плавців отримали жахливі травми внаслідок масового нападу піраній

В Аргентині стався один із найсерйозніших інцидентів із нападами піраній за останні роки. Понад 40 людей отримали травми під час купання в річці Парана поблизу міста Вікторія в провінції Ентре-Ріос. Інциденти сталися протягом вихідних 1-2 лютого та змусили владу закрити популярну зону відпочинку.

Масовий напад піраній в Аргентині. Фото з відкритих джерел

За словами охоронця пляжу Алехандро Мартіна, постраждали щонайменше 46 осіб. У багатьох з плавців глибокі укуси рук і ніг, що потребували термінової медичної допомоги.

"Я використав три аптечки першої допомоги, обробляючи рани", — сказав охоронець пляжу та додав, що стан усіх постраждалих оцінювався як серйозний.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, одна з жертв втратила палець.

Рятувальники оперативно наказали людям вийти з води та підняли червоні прапори, попередивши про надзвичайну небезпеку. Лікарня Ферміна Салаберрі підтвердила, що допомогу надавали і дорослим, і дітям. Медики зазначили, що більшість постраждалих купалися в зонах, де це офіційно заборонено, попри встановлені попереджувальні знаки.

Експерти пов’язують зростання активності піраній із високими температурами та низьким рівнем води, які є типовими для аргентинського літа. Подібні випадки в Аргентині вже траплялися раніше. У 2013 році на Різдво в тій самій річці постраждали понад 60 людей, а у 2021-му ще близько 30. Влада закликає триматися подалі від води, уважно стежити за дітьми та негайно звертатися до лікарів у разі будь-якого укусу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Бразилії чоловік рятувався від бджіл і був з'їдений піраньями.

Також "Коментарі" писали, що акули знову вбили російського туриста.