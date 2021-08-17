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Главная Новости Мир Южная Америка Число жертв из-за сильного землетрясения на Гаити увеличилось: разрушены города (ФОТО)
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Число жертв из-за сильного землетрясения на Гаити увеличилось: разрушены города (ФОТО)

Без крова оказались около 30 тысяч семей

сегодня, 11:54
Автор:

Денис Подставной

На Гаити число жертв из-за сильного землетрясения увеличилось. Об этом сообщает издание AP.

Число жертв из-за сильного землетрясения на Гаити увеличилось: разрушены города (ФОТО)

Землетрясение у берегов Гаити разрушило города. Фото: Reuters

Как стало известно, из-за подземных толчков, эпицентр, которых находился в 125 километрах к западу от столицы, в некоторых городах наблюдаются множественные разрушения. Также в результате землетрясения образовались оползни, которые усложнили спасательные работы. 

Число жертв из-за сильного землетрясения на Гаити увеличилось: разрушены города (ФОТО) - фото 2

Сообщается, что число жертв увеличилось до 1419. Еще шесть тысяч получили ранения разной степени тяжести. Более семи тысяч домов были уничтожены и около пяти тысяч повреждены. Также были разрушены или сильно повреждены больницы, церкви, школы и офисы. Без крова оказались около 30 тысяч семей. 

В Сети появляются фотографии с места событий. 

Число жертв из-за сильного землетрясения на Гаити увеличилось: разрушены города (ФОТО) - фото 3

Фото: Reuters

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Сообщается, что его очаг залегал на глубине около 10 километров. Из-за сильных подземных толчков, которые ощущались в городах, местных жители в панике выбегали на улицу из своих домов. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Японии сильные затяжные дожди привели к образованию наводнений и оползней. На острове Кюсю за несколько дней выпало рекордное количество осадков. Реки в нескольких городах вышли из берегов. Оползни, которые образовались в нескольких городах префектуры Нагасаки, разрушали дома местных жителей. Из-за разбушевавшейся стихии погибла женщина, еще несколько человек числятся попавшими без вести. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://apnews.com/article/health-caribbean-coronavirus-pandemic-united-nations-haiti-a625e4406ffa26e43d8b42cb71c9ba7f
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