У берегов Гаити произошло землетрясение: есть погибшие (ФОТО)

У берегов Гаити произошло землетрясение. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

Разрушения в столице Гаити. Фото: Фото: swiftheadline.com

Как стало известно, по информации Геологической службы Соединённых Штатов Америки у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился в 12 километрах от населённого пункта Сен-Жан-дю-Сюд. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущали жители столицы Гаити. Граждане в панике выбегали из своих домов.

Как сообщает издание СNN, в результате землетрясения погибли люди. В городах наблюдаются разрушения.

На данный момент точное количество пострадавших неизвестно.

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