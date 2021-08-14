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Главная Новости Мир Южная Америка У берегов Гаити произошло землетрясение: есть погибшие (ФОТО)
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У берегов Гаити произошло землетрясение: есть погибшие (ФОТО)

Толчки ощущали жители столицы Гаити

14 августа 2021, 19:00
Автор:

Денис Подставной

У берегов Гаити произошло землетрясение. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

У берегов Гаити произошло землетрясение: есть погибшие (ФОТО)

Разрушения в столице Гаити. Фото: Фото: swiftheadline.com

Как стало известно, по информации Геологической службы Соединённых Штатов Америки у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. 

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился в 12 километрах от населённого пункта Сен-Жан-дю-Сюд. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущали жители столицы Гаити. Граждане в панике выбегали из своих домов.

Как сообщает издание СNN, в результате землетрясения погибли люди. В городах наблюдаются разрушения.

На данный момент точное количество пострадавших неизвестно. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Японии из-за проливных должней образовываются наводнения и оползни. Стихия бушует на острове Кюсю. За несколько дней в одном из районов выпало рекордное количество осадков. Оползни разрушают дома местных жителей. На западном побережье острова стихия унесла жизнь местной жительницы. Еще несколько членов её семьи на данный момент числятся пропавшими без вести. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие несколько дней дожди не прекратятся. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что  из-за наводнений в Турции погибают люди. Стихия бушует на черноморском побережье страны. Наводнениями была разрушена инфраструктура городов. Были затоплены дома и предприятия. Власти проводят эвакуацию граждан из опасных зон. На данный момент из-за непогоды погибло уже несколько десятков человек. Подробнее читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0
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