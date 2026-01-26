«Довольно приказов Вашингтона»: лидер Венесуэлы сделала резкое заявление в отношении США

Венесуэла устала от давления со стороны Соединенных Штатов в вопросах внутренней политики, в частности реформ в нефтяной отрасли и освобождения политических заключенных.

Делси Родригес. Фото: из открытых источников

Об этом заявила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес, сообщает Bloomberg.

Чиновница выступила перед работниками нефтяного сектора в штате Ансоатеги и подчеркнула, что все ключевые решения должны приниматься исключительно внутри страны.

"Достаточно приказов Вашингтона венесуэльским политикам, пусть венесуэльская политика разрешает наши разногласия и конфликты. Достаточно вмешательства иностранных государств", — заявила Родригес.

Вместе с возглавляющим Национальное собрание братом Хорхе Родригесом она в последние дни усилила публичную риторику. Таким образом, по оценкам аналитиков, она пытается сбалансировать противоречивые требования своих сторонников и администрации президента США Дональда Трампа.

Встреча с работниками государственной компании Petróleos de Venezuela на нефтеперерабатывающем заводе в Пуэрто-Ла-Крус состоялась на фоне критики правительственных инициатив по реформированию отрасли. Предложенные изменения предполагают ослабление государственной монополии и допуск частных компаний к добыче и продаже сырой нефти из крупнейших месторождений страны.

Заявления Родригес прозвучали накануне завершающих парламентских дебатов по поводу нового закона об углеводородах, которые должны пройти в подконтрольной правительству Национальной ассамблее.

Эксперты считают, что скорейшее принятие законопроекта может свидетельствовать об ограниченном сопротивлении внутри правящей социалистической партии, которая традиционно отстаивала полный государственный контроль над энергетическими ресурсами.

По оценке управляющего директора компании Teneo Николаса Уотсона, это указывает на то, что внутренняя оппозиция реформам пока либо слаба, либо находится под контролем власти.

