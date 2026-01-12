США у Венесуелі надовго: Трамп приголомшив новою заявою

Президент Сполучених Штатів не відкинув можливості в майбутньому відвідати Венесуелу і зазначив, що планує довго керувати країною, адже її необхідно відновити. Про це повідомляє New York Times, цитуючи заяву глави Білого дому.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

На запитання журналістів щодо того, як довго він керуватиме Венесуелою, Трамп відповів, що час покаже.

"Три місяці? Шість місяців? Рік? Довше? Я б сказав, набагато довше. Ми повинні відбудовуватися. І ми відбудовуватимемо її дуже прибутковим способом. Ми будемо використовувати нафту, і ми будемо брати нафту", — зазначив президент США.

За словами американського лідера, такі кроки знижують ціни на нафту, але США даватимуть гроші Венесуелі, які їй відчайдушно потрібні.

На питання про можливий візит до Венесуели, Дональд Трамп зазначив, що згоден поїхати до цієї країни, якщо це буде безпечно.

"Я б із задоволенням поїхав (у Венесуелу – ред.), так. Я думаю, що колись це буде безпечно, вірите чи ні. Я б із задоволенням поїхав", — додав американський лідер.

