«Досить наказів Вашингтона»: лідерка Венесуели зробила різку заяву щодо США

Венесуела втомилася від тиску з боку Сполучених Штатів у питаннях внутрішньої політики, зокрема щодо реформ у нафтовій галузі та звільнення політичних в’язнів.

Про це заявила виконувачка обов’язків президента країни Делсі Родрігес, повідомляє Bloomberg.

Посадовиця виступила перед працівниками нафтового сектору у штаті Ансоатегі та наголосила, що всі ключові рішення мають ухвалюватися виключно всередині країни.

"Досить наказів Вашингтона венесуельським політикам, нехай венесуельська політика вирішує наші розбіжності та конфлікти. Досить втручання іноземних держав", — заявила Родрігес.

Разом із братом Хорхе Родрігесом, який очолює Національні збори, вона останніми днями посилила публічну риторику. Таким чином, за оцінками аналітиків, вона намагається збалансувати суперечливі вимоги своїх прихильників і адміністрації президента США Дональда Трампа.

Зустріч із працівниками державної компанії Petróleos de Venezuela на нафтопереробному заводі в Пуерто-Ла-Крус відбулася на тлі критики урядових ініціатив щодо реформування галузі. Запропоновані зміни передбачають послаблення державної монополії та допуск приватних компаній до видобутку й продажу сирої нафти з найбільших родовищ країни.

Заяви Родрігес пролунали напередодні завершальних парламентських дебатів щодо нового закону про вуглеводні, які мають відбутися у підконтрольній уряду Національній асамблеї.

Експерти вважають, що швидке ухвалення законопроєкту може свідчити про обмежений спротив усередині правлячої соціалістичної партії, яка традиційно відстоювала повний державний контроль над енергетичними ресурсами.

За оцінкою керуючого директора компанії Teneo Ніколаса Вотсона, це вказує на те, що внутрішня опозиція реформам наразі або слабка, або перебуває під контролем влади.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Сполучених Штатів Дональд Трамп нещодавно не відкинув можливості в майбутньому відвідати Венесуелу і зазначив, що планує довго керувати цією країною, адже її необхідно відновити. На запитання журналістів щодо того, як довго він керуватиме Венесуелою, Трамп відповів, що час покаже.