Эти страны не поддержат Украину: они хотят репараций от ЕС

Сообщество Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) и Европейский Союз должны провести совместный саммит 17-18 июля. Для этого ЕС отправил CELAC документ по саммиту, где были пункты о поддержке Украины. Однако CELAC направила свой вариант текста, где удалили все упоминания об Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Euractiv.

Лидеры стран-членов CELAC. Фото из открытых источников

Страны Латинской Америки удалили из 21-страничного текста положения о политике относительно вторжения России в Украину, которая была однозначно осуждена в начальной версии документа, подготовленного ЕС.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Текст по Украине был очень сбалансированным. Нет ничего особенного в том, что мы им прислали", — говорят дипломаты ЕС.

Дипломаты рассказывают, что в тексте были общие принципы ООН относительно уважения территориальной целостности и суверенитета стран, а также осуждение войны из-за российской агрессии против Украины.

Еще один вопрос, который оказался проблемным для стран CELAC – это присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите. Сначала украинский лидер получил приглашение на это мероприятие от испанских властей. Впоследствии он был отозван после возражений стран Латинской Америки. Большинство стран Латинской Америки и Карибского бассейна отмечают, что они не хотят быть вовлечены в войну и рассматривают это как "европейскую проблему".

Помимо удаления упоминания об Украине в документах, члены CELAC требуют репараций и компенсаций от ЕС за ущерб, причиненный рабством, чтобы "помочь исцелить нашу коллективную память и вернуть обратно наследство", заявили страны Латинской Америки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Бразилия приняла решение о помощи для Украины и отклонила прошение об отправке бронетранспортеров.

Также "Комментарии" писали об африканских лидерах, которые обратились с требованием к Путину.