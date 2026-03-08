Готовятся к новой "войне": США и еще 17 стран создали альянс для удара

Президент США Дональд Трамп объявил о создании новой международной коалиции для борьбы с наркокартелями в Западном полушарии. К инициативе, получившей название Americas Counter-Cartel Coalition уже присоединились 17 стран Центральной и Южной Америки, а также государства Карибского бассейна.

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Новая структура против наркокартелей из 17 стран во главе с США предусматривает координацию силовых действий, обмен разведывательными данными и проведение совместных операций против организованных преступных группировок. По словам Трампа, главная цель организации ослабить влияние наркокартелей, которые, по мнению Вашингтона, представляют серьезную угрозу стабильности и безопасности региона.

"Мы должны сломать власть картелей и преступных группировок. Они представляют угрозу нашей стабильности, и мы ответим жесткой силой", — сказал Трамп.

В Белом доме отметили, что страны-участницы готовы использовать не только правоохранительные инструменты, но и военные возможности для борьбы с наркотрафиком. Среди ключевых направлений работы были названы выявление и уничтожение инфраструктуры наркокартелей, перекрытие маршрутов поставок наркотиков и координация операций между государствами. США со своей стороны планируют оказывать союзникам военную поддержку и ресурсы для проведения операций.

В то же время, к коалиции пока не присоединились несколько важных стран региона, в частности Мексика, Бразилия, Канада и Колумбия.

Для координации новой инициативы Трамп также создал специальную должность посланника США по "Shield of the Americas". Ее заняла недавно уволенная с должности министра внутренней безопасности Кристи Ноем, отвечающая за дипломатическое и военное сотрудничество между участниками коалиции. В Вашингтоне не исключают, что к альянсу могут присоединиться и другие государства, если инициатива покажет эффективность борьбы с транснациональной преступностью.

