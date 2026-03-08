Трамп назвав єдину умову наземної військової операції США проти Ірану

Президент США Дональд Трамп не виключив можливості проведення наземної військової операції проти Ірану, однак наголосив, що такий сценарій можливий лише за наявності "дуже вагомої причини".

Американські солдати. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту президентського літака отримав питання щодо потенційного застосування сухопутних військ США у війні проти Ірану.

"Я навіть не хочу говорити про це зараз. Не думаю, що це доречне питання — ви ж знаєте, що я на нього не відповім", – сказав спочатку Трамп.

Однак далі Трамп припустив, що такий сценарій теоретично можливий. За словами президента, США можуть розглянути наземне втручання лише у випадку серйозної загрози.

"Чи можлива вона? Ймовірно, за дуже вагомої причини — це має бути дуже вагома причина. Я б сказав, що якщо б ми колись таке зробили, вони настільки розбиті, що не можуть воювати "на землі"", — додав Трамп.

Журналісти також запитали Трампа, чи може сухопутна операція бути пов’язана зі спробою отримати контроль над запасами збагаченого урану, які накопичив Іран. За його словами, використання наземних сил могло б бути пов’язане з забезпеченням доступу до іранських ядерних об’єктів для знешкодження потенційно небезпечних матеріалів. Однак Трамп наголосив, що наразі такий варіант не стоїть на порядку денному.

Нагадаємо, що 28 лютого США та Ізраїль почали військову операцію проти Ірану. Однією з ключових причин, якою американська адміністрація раніше пояснювала можливість військового втручання, є прагнення не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

