Готуються до нової "війни": США та ще 17 країн створили альянс для удару
commentss НОВИНИ Всі новини

Готуються до нової "війни": США та ще 17 країн створили альянс для удару

Дональд Трамп оголосив про створення міжнародної коаліції Americas Counter-Cartel Coalition для боротьби з наркокартелями.

8 березня 2026, 12:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп оголосив про створення нової міжнародної коаліції для боротьби з наркокартелями у Західній півкулі. До ініціативи, яка отримала назву Americas Counter-Cartel Coalition, вже приєдналися 17 країн Центральної та Південної Америки, а також держави Карибського басейну.

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Нова структура проти наркокартелів з 17 країн на чолі з США передбачає координацію силових дій, обмін розвідувальними даними та проведення спільних операцій проти організованих злочинних угруповань. За словами Трампа, головна мета організації послабити вплив наркокартелів, які, на думку Вашингтона, становлять серйозну загрозу стабільності та безпеці регіону.

"Ми маємо зламати владу картелів і злочинних угруповань. Вони є загрозою нашій стабільності, і ми відповімо жорсткою силою", — сказав Трамп.

У Білому домі зазначили, що країни-учасниці готові застосовувати не лише правоохоронні інструменти, а й військові можливості для боротьби з наркотрафіком. Серед ключових напрямків роботи було названо виявлення та знищення інфраструктури наркокартелів, перекриття маршрутів постачання наркотиків і координація операцій між державами. США зі свого боку планують надавати союзникам військову підтримку та ресурси для проведення операцій.

Водночас до коаліції поки не долучилися кілька важливих країн регіону, зокрема Мексика, Бразилія, Канада та Колумбія.

Для координації нової ініціативи Трамп також створив спеціальну посаду посланця США з питань "Shield of the Americas". Її обійняла нещодавно звільнена з посади міністра внутрішньої безпеки  Крісті Ноем, яка відповідатиме за дипломатичну та військову співпрацю між учасниками коаліції. У Вашингтоні не виключають, що до альянсу можуть приєднатися й інші держави, якщо ініціатива покаже ефективність у боротьбі з транснаціональною злочинністю.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що США планують військову операцію проти наркокартелів.

Також "Коментарі" писали, що Трамп назвав єдину умову наземної військової операції США проти Ірану.



Джерело: https://www.reuters.com/world/trump-announces-new-military-coalition-eradicate-cartels-western-hemisphere-2026-03-07/
