"Хотим свободно говорить!": в Бразилии люди вышли на протесты

В Бразилии десятки тысяч человек вышли на улицы в День независимости страны, чтобы выразить свое недовольство по поводу блокировки популярной социальной сети Х. Люди собрались в Сан-Паулу и других городах, требуя свободу слова и выступая против действий судьи, который заблокировал соцсеть.

В Бразилии прошли массовые акции протеста против блокировки соцсети X

7 сентября, в большом и шумном Сан-Паулу, множество людей собрались вместе, чтобы показать свое несогласие с решением о закрытии социальной сети Х. По данным местного университета, примерно 45,000 человек приняли участие в акции. На улицах много было плакатов с словами "Демократия" и "Свобода". Люди хотели показать, что им важно свободно общаться и выражать свои мысли в интернете.

Инициатором протестов стал бывший президент Жаир Болсонару, который часто высказывается против текущего правительства. Он поддерживал людей на улицах, заявляя, что надо остановить тех, кто нарушает законы. Большинство присутствующих согласились с ним и считают, что закрытие соцсети — это попытка ограничить свободу каждого человека.

Основная претензия участников протеста к судье Алешандре де Мораэсу, который решил заблокировать доступ к соцсети по всей стране. Многие считают, что его решение нарушает права людей и незаконно.

Ранее “Комментарии” писали, что Бразильский телекоммуникационный регулятор приостановил доступ к социальной сети X, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску. Это произошло после того, как компания не выполнила судебное распоряжение о назначении законного представителя в стране до 29 августа. Согласно решению суда, X должна быть удалена из магазинов приложений Apple и Google, а также заблокирована в системах iOS и Android.