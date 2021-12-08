"Любовь есть любовь": правительство Чили легализировало однополые браки

Конгресс Чили принял во вторник, 7 декабря, закон о легализации однополых браков, что стало важным событием для консервативной южноамериканской нации после десятилетнего юридического сражения. Об этом сообщает Reuters.

Люди реагируют во время сессии Сената на одобрение законопроекта об однополых браках - Reuters

"Сегодня исторический день, ведь наша страна одобрила однополые браки, еще один шаг вперед в плане справедливости, в плане равенства, признания того, что любовь является любовью", – заявила министр социального развития Карла Рубиляр после голосования.

Сенат и нижняя палата парламента Чили во вторник, 7 декабря, решительно проголосовали за законопроект, который был частично одобрен в ноябре, прежде чем Сенат вернул его в комитет для уточнения определенных моментов.

Нынешний президент Себастьян Пинера, который покинет свой пост в марте, поддержал законопроект и, как ожидается, подпишет его.

Голосование завершается процессом, начавшимся в 2017 году, когда был представлен первый законопроект, поддержанный тогдашним президентом Мишелем Бачелете. Сейчас Чили готова присоединиться к более чем 20 странам мира с легальными однополыми браками, включая Аргентину, Бразилию, Колумбию, Коста-Рику и Уругвай в Латинской Америке.

"Трудно поверить, что сегодня мы делаем этот шаг", — сказал Роландо Хименес из группы прав ЛГБТ Movilh, один из главных сторонников законопроекта, который более десяти лет помогал Чили легализовать однополые браки.

Чили проголосует за нового президента 19 декабря, выбирая между прогрессивным Габриэлем Бориком и социальным консерватором Хосе Антонио Кастом, практикующим католиком. Они предлагают совершенно разные видения будущего страны.

Хотя Каст не согласен с однополыми браками, он сказал, что все равно подписал бы закон, будь он принят Конгрессом во время его потенциального президентства.

Чили уже давно имеет консервативную репутацию даже по сравнению со своими глубоко католическими латиноамериканскими сверстниками. Тем не менее, большинство чилийцев сейчас поддерживают однополые браки, а чилийцы в последние годы демонстрируют признаки изменения отношения в социальных и культурных вопросах.

Закон, который вступит в силу через 90 дней после его опубликования в Официальном вестнике, был поддержан правозащитными группами, открыв двери для обоих родителей однополой пары в получении полного юридического признания и права на усыновление.

"Это повод для всего чилийского общества для празднования. Не только люди, имеющие однополые отношения, смогут жениться, но и сотни детей и подростков, имеющих двух матерей или двух отцов, получат признание ", — сказала Изабель Амор, исполнительный директор группы равенства Игуалес.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Швейцарии на референдуме голосуют за однополые браки.

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