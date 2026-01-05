Мадуро будет защищать один из популярнейших адвокатов США: что известно

Захваченного американцами диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро будет защищать один из самых известных адвокатов США.

Николас Мадуро. Фото: из открытых источников

Сначала СМИ сообщали, что Мадуро предоставили государственного защитника, по крайней мере, на первом судебном заседании, во время которого венесуэльскому диктатору зачитают обвинения и дадут возможность признать себя виновным или невиновным.

Однако за час до начала заседания стало известно, что Мадуро нанял адвоката из Вашингтона Барри Поллака. Об этом пишет NBC.News

Поллак считается одним из величайших судебных адвокатов США и имеет более 30 лет опыта работы. Среди его самых громких дел — соглашение о признании вины, приведшее к освобождению из тюрьмы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, полное оправдание экс-руководителя Enron Corp. по обвинению в уголовном мошенничестве и т.д.

В то же время известно, что супругу Мадуро, Силию Флорес, которая также предстанет перед судом, будет представлять адвокат из Техаса Марк Доннелли. У здания суда на Манхэттене собралась толпа демонстрантов, требующих освобождения Мадуро.

Как сообщал портал "Комментарии", авторитарного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в Нью-Йорк после того, как американские военные схватили его во время операции в Венесуэле. По прибытии в США его и жену Силию Флорес доставили на авиабазу Нацгвардии "Стюарт", а затем вертолетом в здание Управления по борьбе с наркотиками в Манхэттене.

Мадуро прибыл в США в сопровождении американских спецслужб. В сети распространились фото момента, как только лидер Венесуэлы вышел из самолета. По прибытии в США у Николаса Мадуро и его жены взяли биометрические данные и провели медосмотр. После этого президента Венесуэлы перевезли в тюрьму в Бруклине, условия содержания в которой описываются как "ужасные". У здания собрались поклонники Мадуро с венесуэльскими флагами, а также значительные силы правоохранителей.