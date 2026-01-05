У Швейцарії ухвалили рішення щодо грошей Мадуро: що відомо

Уряд Швейцарії ухвалив рішення про блокування фінансових активів диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро, а також осіб, які мають з ним тісні зв’язки.

Затримання Ніколаса Мадуро. Фото: з відкритих джерел

Відповідну постанову затвердили у понеділок, 5 січня, повідомляє Федеральна рада Швейцарії.

У документі зазначається, що з 5 січня 2026 року всі можливі активи Мадуро та пов’язаних з ним фізичних осіб, які перебувають на території Швейцарії, підлягають негайному заморожуванню.

"Роблячи це, Федеральна рада прагне запобігти відтоку активів. Заморожування активів не стосується членів чинного уряду Венесуели", — йдеться у заяві.

У Федеральній раді також наголосили, що у разі доведення незаконного походження заблокованих коштів швейцарська сторона вживатиме заходів, аби ці фінанси були використані на користь венесуельського народу.

Уряд Швейцарії підкреслив, що нове рішення є додатковим кроком до вже чинних санкцій проти Венесуели, запроваджених ще у 2018 році на підставі Закону про ембарго.

Заморожування активів набуло чинності одразу після ухвалення рішення — 5 січня — і діятиме протягом чотирьох років, якщо не буде змінене або скасоване окремою постановою.

Як повідомляв портал "Коментарі", авторитарного лідера Венесуели Ніколаса Мадуро доставили до Нью-Йорка після того, як американські військові схопили його під час операції у Венесуелі. Після прибуття до США його та дружину Сілію Флорес доправили на авіабазу Нацгвардії "Стюарт", а потім гелікоптером до будівлі Управління боротьби з наркотиками у Манхеттені.

Мадуро прибув до США у супроводі американських спецслужбовців. В мережі поширилися фото моменту, як тільки лідер Венесуели вийшов з літака. Після прибуття до США, у Ніколаса Мадуро та його дружини взяли біометричні дані та провели медогляд. Після цього президента Венесуели перевезли до в’язниці у Брукліні, умови утримання в якій описують як "жахливі". Біля будівлі зібралися прихильники Мадуро з венесуельськими прапорами, а також значні сили правоохоронців.