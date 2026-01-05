logo_ukra

Мадуро захищатиме один з найпопулярніших адвокатів США: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

Мадуро захищатиме один з найпопулярніших адвокатів США: що відомо

Стало відомо, що Ніколас Мадуро винайняв популярного адвоката з Вашингтона Баррі Поллака

5 січня 2026, 18:45
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Захопленого американцями диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро захищатиме один з найвідоміших адвокатів США. 

Мадуро захищатиме один з найпопулярніших адвокатів США: що відомо

Ніколас Мадуро. Фото: з відкритих джерел

Спочатку ЗМІ повідомляли, що Мадуро надали державного захисника, принаймні на першому судовому засіданні, під час якого венесуельському диктатору зачитають звинувачення та дадуть можливість визнати себе винним або невинуватим. 

Однак, за годину до початку засідання, стало відомо, що Мадуро винайняв адвоката з Вашингтона Баррі Поллака. Про це пише NBC.News

Поллак вважається одним із найвидатніших судових адвокатів США та має понад 30 років досвіду роботи. Серед його найбільш гучних справ — угода про визнання провини, які призвела до звільнення з в’язниці засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, повне виправдання екскерівника Enron Corp. за звинуваченням у кримінальному шахрайстві тощо.

Водночас відомо, що дружину Мадуро, Сілію Флорес, яка також постане перед судом, представлятиме адвокат із Техасу Марк Доннеллі. Біля будівлі суду на Манхеттені зібрався натовп демонстрантів, які вимагають звільнення Мадуро.

Як повідомляв портал "Коментарі", авторитарного лідера Венесуели Ніколаса Мадуро доставили до Нью-Йорка після того, як американські військові схопили його під час операції у Венесуелі. Після прибуття до США його та дружину Сілію Флорес доправили на авіабазу Нацгвардії "Стюарт", а потім гелікоптером до будівлі Управління боротьби з наркотиками у Манхеттені. 

Мадуро прибув до США у супроводі американських спецслужбовців. В мережі поширилися фото моменту, як тільки лідер Венесуели вийшов з літака. Після прибуття до США, у Ніколаса Мадуро та його дружини взяли біометричні дані та провели медогляд. Після цього президента Венесуели перевезли до в’язниці у Брукліні, умови утримання в якій описують як "жахливі".  Біля будівлі зібралися прихильники Мадуро з венесуельськими прапорами, а також значні сили правоохоронців.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.nbcnews.com/news/us-news/live-blog/maduro-venezuela-trump-court-live-updates-rcna252230
